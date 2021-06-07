Новий випуск свого блогу «Романенко. Важливе» політолог Юрій Романенко присвятив «Червоному циркуляру» Білла Браудера Книга спростовує міф про план Західного світу розвалити Радянський Союз і розповідає про період, коли західні компанії виходили на ринок РФ і країн СНД.

Експерт вважає, що книга Браудера має кілька цікавих моментів, про які він і розповідає далі.

Передусім він говорить про мотивацію, про те, що керувало західними інвесторами, коли вони виходили на цей ринок, яким вони взагалі бачили цей простір. Окрім цього, Романенко акцентує увагу на самих порядках цього простору: як їх бачили західні інвестори і як поставилися до того, що цим порядкам стали цікаві їхні гроші.

«Браудер дуже дохідливо і дуже детально показує, наскільки стихійними були всі ці процеси. Він показує, що розпад СРСР дуже несподівано звалився на еліти західних країн», - коментує він.

Політолог зазначає, що «Червоний циркуляр» якраз-таки і показує, як доводилося людям знайомитися з пострадянським простором, як вони, не знаючи первинно нічого про нього, виходили сюди з метою заробити.

Також, каже Романенко, Браудер звертає увагу у своїй праці і на російських олігархів і порівнює їхнє мислення із тюремним. Експерт конкретизує, що мається на увазі: жодного прояву власної слабкості і нападати першим, якщо тобі відомі слабкості твого противника.

«Якщо ти погано виглядаєш для зовнішніх гравців, думка яких має для тебе значення, ти можеш втратити все. Росіяни дуже уважно дивляться на контекст: де з'явилася людина, як вона виглядала, що вона говорила. З таких дрібниць складається успіх того чи іншого підприємства», - розповідає він.