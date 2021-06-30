Яке значення має Україна на геополітичній арені світу? У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк заявив, що доля України належить не їй, а сильнішим державам, а відтак їй і ставлять свої умови.
Експерт відзначає сьогодні явну капітуляцію України чи не у всіх сферах – це і зовнішня політика, і економіка, і енергетика. «Ультиматумами розмовляють завжди з тими, хто капітулює на милість переможця», - констатує він.
Як пояснює Атаманюк, повсюдно, де влада намагається розвинути країну та збагатити її громадян, політику та дипломатію використовують в інтересах національної економіки. Натомість в Україні, підкреслює він, ситуація протилежна: її дипломатія та політика має на меті влаштування конфліктів, а економіка й зовсім залишається без уваги. «Тому з нами таким чином розмовляють. Що вони скажуть Україні? Що вони вирішать, те і скажуть, і зроблять», - пояснює експерт.
Принагідно він зазначає, що свої позиції сьогодні здають і Сполучені Штати. Зокрема, економіст нагадує про скорочення долара на 1,5% у фінансових запасах світу. Тим не менш, каже Атаманюк, після Другої світової війни США стали беззаперечним лідером світу, але вже сьогодні цьому домінуванню приходить кінець, як і процесу «доларизації» економіки. Як зазначає експерт, натомість прогнозується, що до 2025 року Китаю вдасться обійти Америку і за валовим продуктом, і за іншими економічними показниками.
«Ніякої «позиції сили» вже немає, тому що не можна говорити з «позиції сили» одній ядерній державі з іншою», - коментує він ситуацію між двома країнами. Також економіст переконаний, що ключові гравці геополітичної арени – РФ, США, Китай, Великобританія – поділять між собою світ. Але Атаманюк зауважує, що йдеться про поділ не стільки фізичний, скільки ресурсно-матеріальний.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Олександр Пономарьов несподівано розповів про зраду ексдружини Мозгової: "Я дізнався..."
Переможець "Голосу країни" Лазановський переборщив з фотошопом і перестав бути схожим на себе: "Мачо"
Заливако зізнався Осадчій в проблемах після шоу "Холостяк": "Дуже важко..."
72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»
Нагадуємо, Атаманюк розповів, що може зупинити ріст тарифів.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк попередив про наслідки підвищення податків.