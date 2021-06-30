Яке значення має Україна на геополітичній арені світу? У своєму блозі економіст Юрій Атаманюк заявив, що доля України належить не їй, а сильнішим державам, а відтак їй і ставлять свої умови.

Експерт відзначає сьогодні явну капітуляцію України чи не у всіх сферах – це і зовнішня політика, і економіка, і енергетика. «Ультиматумами розмовляють завжди з тими, хто капітулює на милість переможця», - констатує він.

Як пояснює Атаманюк, повсюдно, де влада намагається розвинути країну та збагатити її громадян, політику та дипломатію використовують в інтересах національної економіки. Натомість в Україні, підкреслює він, ситуація протилежна: її дипломатія та політика має на меті влаштування конфліктів, а економіка й зовсім залишається без уваги. «Тому з нами таким чином розмовляють. Що вони скажуть Україні? Що вони вирішать, те і скажуть, і зроблять», - пояснює експерт.

Принагідно він зазначає, що свої позиції сьогодні здають і Сполучені Штати. Зокрема, економіст нагадує про скорочення долара на 1,5% у фінансових запасах світу. Тим не менш, каже Атаманюк, після Другої світової війни США стали беззаперечним лідером світу, але вже сьогодні цьому домінуванню приходить кінець, як і процесу «доларизації» економіки. Як зазначає експерт, натомість прогнозується, що до 2025 року Китаю вдасться обійти Америку і за валовим продуктом, і за іншими економічними показниками.

«Ніякої «позиції сили» вже немає, тому що не можна говорити з «позиції сили» одній ядерній державі з іншою», - коментує він ситуацію між двома країнами. Також економіст переконаний, що ключові гравці геополітичної арени – РФ, США, Китай, Великобританія – поділять між собою світ. Але Атаманюк зауважує, що йдеться про поділ не стільки фізичний, скільки ресурсно-матеріальний.

Нагадуємо, Атаманюк розповів, що може зупинити ріст тарифів.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Атаманюк попередив про наслідки підвищення податків.