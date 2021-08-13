Політолог Руслан Бізяєв висловив у програмі «Розвилка» з ведучою Любов'ю Завальнюк свою думку щодо майбутнього приїзду канцлера Німеччини в Україну та її зустрічі із президентом Зеленським

За словами експерта, на зустрічі із Зеленським Меркель вирішуватиме як політичні питання, так і економічні.

Щодо політики, каже він, канцлер Німеччини виступатиме представником Євросоюзу. «І швидше за все скаже, що вони розуміють про роботу британо-американської концепції в Україні, але не потрібно скидати Євросоюз з рахунків», - міркує Бізяєв.

Він додає, що ЄС теж має інструменти впливу на ситуацію. Тим не менш, політолог зазначає, що Меркель турбує ситуація на Донбасі, оскільки спалах там зачепить і Європу. «Європейські еліти побоюються, що вибух ситуації в Україні буде вибухом проти Європи», - констатує експерт.

Тим не менш, Бізяєв переконаний, що найбільше Меркель цікавлять економічні питання. «Тому що Німеччина не має геополітичних амбіцій, а їй цікаво, щоб вона залишалася економічним центром Європи», - пояснює він. Політолог припускає, що канцлер Німеччини приїде в Україну з певними пропозиціями щодо економіки, наприклад, як нівелювати запуск «Північного потоку-2» для України.

Бізяєв вважає, що Меркель цілком може запропонувати концепцію газового консорціуму Україні, РФ та ЄС. На його думку, згідно з цим планом Німеччина орендує українські підземні газові сховища і домагатиметься створення консорціуму чимскоріш. Кінцева мета, каже політолог, це прокачка 45 млрд кубів газу щороку українською ГТС до 2024 року.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв розповів, якою він бачить сорокову річницю Незалежної України.

Також Politeka писала про те, що Охотін назвав приїзд Меркель знаковою для України подією.