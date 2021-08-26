На примере случая с гранатой в Кабинете министров экономист Юрий Атаманюк обосновал необходимость проходить реабилитацию больным с поствоенным синдромом. Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, американцы все еще оправляются после войны во Вьетнаме. Он рассказывает, что в Соединенных Штатах люди, которые имеют поствоенный синдром, получают услуги сексуального характера или наркотики. В таких заведениях, добавляет Атаманюк, психически больные проходят реабилитацию.

Экономист ставит опыт США в пример Украине, где также нужно поднимать вопрос реабилитации людей с поствоенным синдромом и решать эту проблему.

Чтобы не быть голословным, он напоминает о случае с гранатой в Кабинете министров. «Идет тенденция, что это преступление, но если прошел через АТО, то на это преступление можно смотреть не как на преступление», - объясняет Атаманюк.

В общем эксперт считает, что все происходит каскадом. «Начался с того, что 2 года назад пошли эти заминирования. Сейчас уже кричащий фактор: Кабмин, боевая граната», - замечает он. Экономист отмечает, что криминогенные элементы с доступом к оружию появляются на фоне волонтерских и патриотических порывов.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, как живут шведские пенсионеры.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк объяснил, почему на Крымской платформе будет мало представителей.



