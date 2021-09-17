Певні торгові сфери Україна може використовувати як зброю. Детальніше про ці економічні війни розповів економіст Юрій Атаманюк у своєму блозі.

Атаманюк зазначає, що Україна цілком могла б скористатися тією ситуацією, що залізна руда подорожчала: вона могла б підняти ціни на неї і на зерно.

Він підкреслює, що держава має вихідні дані для маніпуляцій і варто діяти прагматично. «Монополія на цифрові технології – це не зброя? Точно також квоти, тарифи – це все також економічні війни», - зауважує експерт.

Також він відзначає, що всі країни діють у своїх інтересах, зокрема, цим продиктоване бажання ЄС швидше добудувати і запустити «Північний потік-2». «7 років будувався цей потік, а що побудувалося в Україні? Завод-термінал по скрапленому газу? Ні, не побудували», - обурюється економіст. За цей час, підкреслює Атаманюк, можна було б хоч збільшити видобуток газу в об’ємах. Натомість, каже він, влада сиділа склавши руки.

Як повідомляла Politeka, Атаманюк заявив, що Україна не використовує масу наявних можливостей.

Також Politeka писала про те, що Атаманюк розповів про важливість середнього класу в розвитку держави.