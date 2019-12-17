Зеленський за будь-яку ціну хоче продавити закон про продаж землі, тому були спровоковані сутички з учасниками акції протесту проти ухвалення відповідного закону

Про це сказавши лідер Нацкорпусу, перебуваючи під стінами ВР.

«Не вдається довести народу, що це правильно, тому починаються репресії. Для цього й влаштували бійку», – сказавши він.

За словами Білецького, поліція почала розгін людей нібито через те, що вони знаходяться на проїжджій частині вулиці Грушевського.

«Приводом для побиття людей поліцією стало те, що люди перебувають на проїжджій частині, хоча сама поліція перекрила всю Грушевського від Лаври до готелю «Дніпро» ще о 8 ранку. Тому сама поліція насправді і перекрила Грушевського. Організувала атаку з 3-х сторін – все це нагадує найкращі роки Януковича», – розповів він.

Білецький зазначив, що є багато питань щодо дій представників поліції під Верховної Радою.

«У найближчі дні спробуємо добиватись розбору по Міністерству внутрішніх справ, починаючи від міністра, закінчуючи ментами, які по-звірячому били людей. Будемо вимагати правової оцінки того, що трапилось», – сказавши Білецький та заявив, що акція протесту триватиме надалі, намети ПК залишаються під Радою.

«Акція буде безстроковою. Фермери та аграрії хочуть принципово стояти на своєму і досягти результату», – додав лідер ПК.