Міжпарламентському діалогу між депутатами країн – учасниць "нормандського формату" бути

Подібним чином можна охарактеризувати підсумки переговорів між головою Державної Думи В'ячеславом Володіним з головою Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком.

Як заявив В'ячеслав Володін, головна мета проведених переговорів – реалізація формату парламентського виміру, в рамках якого будуть обговорюватися проблеми, що хвилюють українське і російське суспільство.

«Нам вкрай важливо, щоб ситуація не тільки нормалізувалася, але й були виконані Мінські угоди. Виходячи з цього завдання, ми почали діалог. Ви знаєте, що він був з ініціативи нашого президента Володимира Володимировича Путіна, який запропонував Думі підключитися до цієї розмови», – підкреслив глава Держдуми РФ.

У свою чергу Віктор Медведчук, голова Міжфракційного депутатського об'єднання «Міжпарламентський діалог в ім'я світу: Україна ‒ Росія ‒ Німеччина ‒ Франція», заявив, що для вирішення проблем на Сході України люди вже давно чекають на діалог в подібному форматі

«...Сьогодні для нас, для України, мир на Донбасі – це головне завдання. Задача, яку сприймають як проблемну більше 70% населення нашої країни... І сьогодні ми обговорювали саме цю ідею – ідею щодо парламентського виміру "нормандського формату"», – підкреслив Віктор Медведчук.

Політик також звернув увагу на важливу роль законодавчої влади для реалізації мирних ініціатив.

«Саме парламенти цих країн, на наш погляд, можуть внести свою лепту у виконання Мінських угод, посприяти "нормандскому формату" у пошуках та реалізації мирних ініціатив», – зазначив Віктор Медведчук.

Він також підкреслив, що роль Верховної Ради в питаннях реалізації Мінських угод дуже велика: «Хоча б з тієї причини, що форма державного устрою України – це парламентсько-президентська форма правління. І тому від ВРУ залежить сьогодні прийняття законів, які лежать в основі політичної частини Мінських угод. Це прийняття закону про амністію, закону про особливий статус, змін у Конституцію, що стосуються особливого статусу, а також закону про вибори. Тому допомога парламентаріям України, допомога і сприяння, які можуть надати і Державна Дума РФ, і парламенти Франції та Німеччини, вона буде дуже великої».

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевнив, що в рамках парламентського виміру "нормандського формату" депутати Держдуми разом з колегами з Франції та Німеччини будуть намагатися робити все, щоб були реалізовані Мінські угоди. Він також підкреслив важливість проведеного діалогу між парламентаріями РФ і України, зробивши акцент на тому, що цей діалог «буде заснований на принципі невтручання у справи суверенних держав на принципах відкритості, дружби і відсутності подвійних стандартів».

Віктор Медведчук додав, що цей діалог повинен будуватися також на принципах добросусідства. Політик зазначив, що партія «Опозиційна платформа – За життя» однією з головних своїх програмних завдань визначила відновлення відносин з РФ, відновлення відносин з іншими країнами СНД.

Віктор Медведчук також заявив, що в інтересах наших країн і наших громадян відновити діалог – той діалог, який завжди був між Москвою і Києвом.

Як відомо, 20 грудня перший заступник голови уряду Російської Федерації-міністр фінансів РФ Антон Силуанов провів зустріч з головою Політради партії «Опозиційна платформа – За життя», депутатом Верховної Ради України Віктором Медведчуком. До них приєднався президент РФ Володимир Путін. У бесіді з Віктором Медведчуком глава Російської Федерації назвав «гарною ідеєю – надати парламентський вимір "нормандскому формату"» і заявив, що впевнений в позитивній реакції російських парламентаріїв на створення такого міжпарламентського діалогу.

Нагадаємо, Віктор Медведчук, народний депутат України, голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя», в листопаді очолив Міжфракційне депутатське об'єднання «Міжпарламентський діалог в ім'я світу: Україна ‒ Росія ‒ Німеччина ‒ Франція».