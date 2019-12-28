Під будівлею Лук'янівського СІЗО, в якій утримують бійців колишнього «Беркута», включених в список на обмін з Росією, почали збиратися люди
Як повідомляє Politeka, про це написав волонтер Роман Синіцин в Facebook.
«Виглядає все так, що беркутів відпустять без суду...Єдиний вихід - масово бути присутнім під СІЗО і судом, у разі спроби вивезти звідти це біосміття. Під судом і в суді зараз кілька сотень людей. А ось хто готовий за пару годин підтягнутися на Дегтярівську, 13 в Лук'янівське СІЗО», - зазначив він.
Уточнюється, що сама акція розпочалася о 20:00, а в коментарях до посту люди питають, як добратися до Києва, і через скільки ще актуально буде прийти. Крім того, в мережі з'явилися знімки того, що відбувається під самим СІЗО. Їх опублікував журналіст Андрій Павловський.
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На них видно, що під будівлею знаходиться кілька десятків людей, які зібралися біля самого входу в СІЗО.
Як повідомлялося раніше, лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров розповів деталі анонсованого обміну полоненими, який має відбутися 29 грудня.
«Сьогодні вже очевидно, що в числі тих, кого встигнуть обміняти до кінця 2019 року, не буде жодного громадянина України, який постійно проживає на території тимчасово окупованого Криму і позбавленого свободи росіянами», - йдеться в повідомленні.
Більше того, стверджує Чубаров, у Зеленського не проводили жодної консультації ні з кримськотатарським Меджлісом, ні з родичами кримських татар щодо звільнення громадян України, яких незаконно утримують на території анексованого Криму.
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