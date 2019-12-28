Под зданием Лукьяновского СИЗО, в котором удерживают бойцов бывшего «Беркута», включенных в список на обмен с Россией, начали собираться люди
Как сообщает Politeka, об этом написал волонтер Роман Синицын в Facebook.
«Выглядит все так, что беркутов отпустят без суда...Единственный выход - массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор. Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 в Лукьяновское СИЗО», - отметил он.
Уточняется, что сама акция началась в 20:00, а в комментариях к посту люди спрашивают, как добраться в Киев, и через сколько еще актуально будет прийти. Кроме того, в сети появились снимки происходящего под самим СИЗО. Их опубликовал журналист Андрей Павловский.
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На них видно, что под зданием находится несколько десятков людей, которые собрались у самого входа в СИЗО.
Как сообщалось ранее, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров рассказал детали анонсированного обмена пленными, который должен состояться 29 декабря.
«Сегодня уже очевидно, что в числе тех, кого успеют обменять до конца 2019 года, не будет ни одного гражданина Украины, постоянно проживающего на территории временно оккупированного Крыма и лишенного свободы русскими», - говорится в сообщении.
Более того, утверждает Чубаров, у Зеленского не проводили ни одной консультации ни с крымскотатарским Меджлисом, ни с родственниками крымских татар относительно освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории аннексированного Крыма.
Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.
Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.
Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.