Виктор Медведчук является одним из немногих мировых политиков, которые могут способствовать прекращению конфликта на Донбассе

Об этом говорится в новом материале французского издания Facta.Media, в котором был представлен соответствующий список из десяти политиков.

Авторы публикации обратили внимание на то, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук может напрямую разговаривать как с украинскими, так и с российскими властями.

«Виктор Медведчук шесть последних лет посвятил примирению Киева и Москвы. Его влияние позволяло ему говорить напрямую с лидерами обеих стран. Медведчук хорошо знаком с Путиным, а потому, как он сам говорит, использует эти связи для помощи своей стране. Во время президентства Петра Порошенко Виктор Медведчук успешно занимался обменом пленных: при его посредничестве было освобождено почти 500 человек. Политик наладил отношения с лидерами непризнанных республик, став человеком, которого слушали не только в Киеве и Москве, но и в Донецке и Луганске. Медведчук – единственный украинский политик, который общается с лидерами ЛДНР», – говорится в материале.

Авторы публикации также обратили внимание на то, что на новую власть во главе с Владимиром Зеленским оказывают давление националисты, поэтому Киев вряд ли захочет договариваться с Россией и непризнанными республиками. В то же время, Медведчук разработал мирный план, который уже одобрили в Донецке и Луганске.

«Согласно предложенному мирному плану Медведчука, непризнанные республики могут вернуться в состав Украины... Тем не менее, официальный Киев показательно игнорирует эту инициативу Медведчука, как и многие другие. Кроме того, Медведчук инициировал новый формат мирного урегулирования и создал Межфракционное объединение по диалогу с парламентариями России, Франции и Германии, что вывело на новый уровень вопрос достижение мира, подключив туда депутатов четырех стран», - подчеркивается в материале.

Помимо Медведчука в список политиков, способных повлиять на ситуацию на Донбассе, попали президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры непризнанных республик «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Западные журналисты напомнили о том, что во время президентской гонки Зеленский называл прекращение конфликта на Донбассе своей главной задачей. При этом авторы материала отмечают, что пока он добился немногого в этом направлении, а сейчас добиться успеха ему будет еще сложнее из-за значительного падения рейтинга.

«Если с высоким уровнем поддержки Зеленский мог идти на любые шаги в отношении Донбасса, то сейчас сопротивление его политике будет только расти, что уменьшает шансы на примирение Киева и «ЛДНР», – резюмировали журналисты.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя результаты «нормандского саммита» в Париже заявил, что нынешняя риторика Зеленского расходится с его предвыборными лозунгами и все больше напоминает позицию пятого президента Украины Петра Порошенко.