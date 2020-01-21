Лидер политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призвал парламент отправить на свалку действующее правительство, поскольку оно не выполняет собственную программу

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Когда встал вопрос, что это правительство надо отправить на свалку (и это было бы правильным, объективным решением, которое отвечает духу времени, особенно результатам деятельности), то мы подсказали, как это сделать», ‒ отметил парламентарий.

Нардеп уверен, что если отменить постановление Рады об утверждении программы правительства, оно будет лишено иммунитета. А сделать это, по мнению Медведева, нужно потому, что Кабмин за несколько месяцев не выполнил ни один пункт из утвержденных в документе.

«Но это сделано не было, поскольку Украина находится под внешним управлением (оно было введено в 2014-м и продолжает действовать до сих пор). Именно поэтому сегодня в Украине правительство в отставку может отправлять фонд Сороса, посольство США или МВФ, но не парламент, как того требует Конституция Украины», - подчеркнул он.

Поэтому, утверждает Медведчук, заявление Гончарука об отставке выглядело как пиар-ход.

«Знаете, когда он подал заявление, я заявил о том, что это дешевый пиар-ход со стороны Гончарука ‒ и то, что он подал заявление Зеленскому, а не в парламент, и то, что он вообще его подал. Это оказалось правдой. Потому что в этот же вечер Зеленский не принял это заявление об отставке», - уточнил он.

Кроме того, нардеп также резко высказался о повышении зарплат народных депутатов и чиновников. По его словам, фракция уже подала документы, чтобы запретить подобный произвол.

Более того, уже регистрируется проект закона, согласно которому все чиновники и руководители государственных органов будут ограничены в размере зарплат, которая будет составлять максимум 10 «минималок».

«И вот мы посмотрим, как за этот закон будут голосовать другие фракции, потому что мы считаем, что в нищей посмотрим, как в нищей стране будут считаться с премиями и зарплатами государственных служащих, руководителей госкорпораций», - рассказал он