"Жертв більше, ніж за той же період минулого року"

Російські окупанти намагаються максимально скористатися можливістю, щоб урвати кращі позиції і непомітно віджати буквально метри території

Про це, а також про стратегії нинішньої влади "миру будь-якою ціною" висловив свою думку лідер "Національного корпусу" і засновник "Азова" Андрій Білецький у себе в Telegram-каналі.

Білецький врахував, що президент Володимир Зеленський визнав, що конфлікт на сході Україні не тільки не рухається до вирішення, але навіть загострюється, але разом з тим розкритикував його заяву з приводу загибелі двох вояків в зоні ООС 26 січня.

"У зверненні президента, в якому Володимир Зеленський нарешті визнав загострення – ні слова про те, хто винен, хто стріляє, хто порушує "домовленості". Росіяни, нещасний випадок, чи коронавірус з Китаю? Зеленський навіть імена загиблих назвати не відважився. Для нього це безіменні "хлопці". Його висновок – "війна триває, і ще більшими зусиллями треба намагатись її завершити". Він все одно впевнений, що просто треба "прекратить постреливать". Ще більше. Щоб, вже очевидно потрапивши в пастку, підписати черговий Мінськ, який остаточно посадить Україну на російський ланцюг під активне схвалення Європи та США", - заявив Білецький.

Також лідер "Нацкорпуса" повідомив, що є очевидним провал "повного припинення вогню", про який домовились голови держав на "нормандській зустрічі" 9 січня.

" Минуло вже достатньо часу, щоб зрозуміти – тактика провалилась. Тактика відступу, замовчування реальної ситуації на фронті, перемовин з позиції слабкого і страху називати речі своїми іменами. Наслідок – 30 загиблих від початку розведення і як наслідок – погіршення позицій українських військових".

Раніше ми повідомляли, прес-служба Зеленського 26 січня опублікувала коментар президента з приводу загибелі двох воїнів - механіка-водія 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Євгена Щуренка (якому повинно було виповнитися 27 січня 42 роки) і командира одного з відділень 58-й ОМПБр їм. гетьмана Виговського Антона Хоби.

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