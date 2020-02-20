Нынешняя власть не считает обеспечение благополучия украинцев своей приоритетной задачей

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя скандальные слова министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Дело в том, что на презентации новой правительственной «стратегии» глава экономического ведомства заявил, что планирует сдавать в концессию не только порты и аэропорты, но и университеты и даже больницы.

«А что дальше, господин министр? Концессионные пенсионеры, полиция, армия, школы, страна?» - поинтересовался Медведчук.

При этом сам Милованов заявил, что «это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи».

Медведчук попробовал уточнить реальные задачи этого правительства.

«Как утверждает министр экономики, основная идея экономической стратегии нынешнего Кабмина – создание рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение) и создание рынка труда. То есть все на продажу: землю, труд, здравоохранение, социальную сферу, все!», - возмутился нардеп.

Он считает, что нынешняя власть не считает своим приоритетом обеспечение нормальных условий жизни для простых украинцев.

«У этой власти совсем другие ценности. Поэтому пенсии и зарплаты бюджетников остаются мизерными, а тарифы – сверхвысокими», - подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что сколько бы премьер-министр Гончарук ни заявлял, что «важно сравнивать месяц с месяцем – январь с январем – и в итоге люди за зиму заплатят меньше и за тепло, и за газ, чем в прошлом году», это неправда. Политик со ссылкой на данные Госстата заметил, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине в январе 2020-го были на 0,5% выше, чем в январе 2019-го.

«Реальная социально-экономическая политика Кабмина Гончарука – это политика социал-дарвинизима, игнорирующая мнение народа, включая неприятие земельной реформы 75% населения, и самые актуальные проблемы большей части населения страны: высокие цены и тарифы при низких зарплатах и пенсиях, развал здравоохранения, социального обеспечения, образования», - подчеркнул Медведчук.