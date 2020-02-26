Рейтинг партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» (ОПЗЖ) и ее главы Политсовета Виктора Медведчука становится выше, в отличие от правительства премьер-министра Алексея Гончарука

На данный момент всего 3,6% украинцев полностью доверяют правительству Гончарука. Об этом пишет в своем блоге волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай. По словам Гая, это, вероятно, самая стремительная потеря доверия за всю историю Украины.

Вместе с теми, кто в основном доверяет правительству выходит только 28%. Не доверяют правительству - 64,5%. Укзанные цифрв говорят об отсутствии настоящей коммуникации.

Мирослав Гай уверен, что рейтинги партии Медведчука растут и пророссийские силы придут к власти после Зеленского. Тут и гадать не надо почему… Потому, пока, нет другой политической фигуры, которая бы имела ресурс, реальную, а не фейковую партию, с живыми людьми, и воспринималась бы мировыми лидерами.

Ранее сообщалось, что глава политсовета партии ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук встретился с членами Сената Франции в Париже и Бундестага Германии. Цель встречи – дальнейшее развитие межпарламентского диалога ради мира Украина – Россия – Германия – Франция.