Законопроект об ограничении заработных плат чиновников десятью «минималками» решит вопрос возмущения украинцев «космическими» выплатами сотрудников государственного сектора

Об этом в блоге на «Корреспонденте» заявил юрист Виталий Киба.

«Простые люди считают их незаслуженными – потому что мы так и не увидели результатов работы этих «государевых людей. Хочу напомнить "слугам народа", что по Конституции наша страна – это социальное государство (ст.1). Значит, с точки зрения государственной идеологии такие вопиющие случаи, когда чиновники сами себе незаслуженно начисляют "космические" зарплаты, противоречат нашей Конституции», - отметил он.

Юрист утверждает, что сегодня среди украинцев есть запрос не просто на справедливость, а на конкретные механизмы по сооружению справедливого общества.

"Ведь, по большому счету, законопроект, который предлагает принять Виктор Медведчук, помогает решить две задачи – во-первых, установить более справедливые зарплаты для чиновников; во-вторых, заставить чиновника задуматься над доходами простого народа", - пояснил юрист.

"Собственно, именно для этого мы и нанимаем чиновников/политиков/депутатов на работу – решать задачи, имеющие общественную важность", - добавил он.

А с точки зрения идеологии законопроект Виктора Медведчука, который предлагает установить верхний порог для депутатов и чиновников на уровне 10 минимальных зарплат отвечает идеологии "социального государства", пояснил Киба.

"А в идейном смысле законопроект Медведчука про 10 минимальных зарплат отвечает идеологии социального государства, о котором говорится в Конституции", - подчеркнул юрист Виталий Киба.