В одной из областей Украины есть проблемы с водой

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», нардеп Виктор Медведчук сообщил, кому выгодна поставка воды в Крым

По словам политика, подача воды на полуостров даст возможность исправить экологическую ситуацию в Херсонской области и позволит наполнить реальным содержанием лозунги власти о том, что «Крым – это Украина, и в Крыму живут украинцы».

Такое мнение высказала Медведчук, комментируя заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о готовности поставлять воду в Крым.

Как отметил Медведчук, слова Шмыгаля - это дежурная фраза. Политик считает, что премьер плохо разбирается в вопросе, который поднял.

«…Это очередная дежурная фраза по поводу поставки воды… Господину премьеру надо знать, что в Крыму нет проблемы воды. И никогда ее не было. В том числе и в связи с тем, что был перекрыт Северо-Крымский канал. А вот проблемы в Херсонской области есть. Потому что экологическая обстановка ухудшается каждый год из-за опреснения берегов и территорий, связанных с прохождением Северо-Крымского канала».

Медведчук напомнил, что в эфире одного из каналов премьер заявлял, что воду, конечно же, надо поставлять, потому что там граждане Украины», но потом изменил свое мнение: вода будет поставляться, но только после деоккупации региона.

«Если взвесить, у кого больше необходимость, чтобы вода шла по этому каналу и ее поставки восстановились, то в первую очередь, это надо Украине», ‒ заявил нардеп.

Медведчук также отметил, что новое правительство уже четко дало понять, что будет продолжать курс своих предшественников.

«Этим сказано все. И я уже говорил об этом – фактически поменяли шило на мыло… Никаких изменений, исходя из того, что они не собираются радикально менять курс экономико-социального развития, не произойдет. Поэтому подобные заявления – это заявления политические, ничего не значащие, заявления, еще раз свидетельствующие о том, что люди, которые пришли, не собираются менять ситуацию к лучшему. А значит, снова откладываются улучшения в стране и улучшение жизни людей», ‒ подытожил Медведчук.