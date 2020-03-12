Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук с соратниками троллят экс-главу МИД Вадима Пристайко после его слов, будто Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая

Об этом написал на сайте "Корреспондент" политический обозреватель Алексей Куракин.

Но, по словам Куракина, "…идеологи в штабе Сороса не учли два нюанса".

"Во-первых, адекватной части общества уже хуже горькой редьки надоели всякие "руководящие указания": какие книги читать, на каком языке разговаривать, какие фильмы смотреть, о чем думать и каких героев почитать", - пояснил журналист.

"А, во-вторых, сегодня в Украине живут и здравствуют десятки миллионов внуков и правнуков тех, кто воевал в рядах Красной Армии и трудился для фронта в тылу, кто вынес на себе основную тяжесть войны, потушил печи крематориев Аушвица и водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. И эти потомки героев не страдают национальной амнезией и гражданским пигмейством", - аргументировал автор.

Далее Куракин сообщает, что "соросята" получили в ответ не только волну народного негодования, но и " знатную "обратку", настоящий эффект которой они будут ощущать еще долго".

Куракин пишет, что 3 марта 2019 года председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук вместе с коллегами зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления "О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941‒1945 годов" (№3151).

Алексей Куракин сообщает, что Медведчук с соратниками предлагают отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне на государственном уровне, выплатить денежную помощь ветеранам, узникам концлагерей и остарбайтерам, провести уроки памяти в школах, а также широко освещать День Победы на радио и ТВ.

А еще, по словам Куракина, Медведчук с соратниками троллят Пристайко и "соросят" - они предлагают, чтобы МИД обеспечил празднование Дня Победы во всех посольствах Украины по всему миру.

"Ну, и как годный троллинг от Медведчука – обязать МИД провести празднование годовщины Победы в посольствах Украины. (Вы только представьте эти кислые физиономии чиновников МИДа – разных там Дещиц и Пристайко!)", - шутит журналист.

"У Медведчука - без всяких истерик, грамотно, спокойно и деловито - поставили всех этих "соросят" в очень интересную позицию… В смысле – "на растяжку", пишет Куракин.

Куракин прогнозирует, что если "слуги" проголосуют "против", то рейтинг власти и партии "Слуга народа" "уже не спасут никакие перестановки кроватей в борделе… то есть – смена правительства, реформы и стремительные гиперлупы".

"А все эти "соросята" станут похожи на тех унылых солдат в мышиного цвета шинелях, что выползали, подняв руки, из своих подвалов на запах советских полевых кухонь в поверженном Берлине в мае 1945-го", - уверен журналист.

По оценке Алексея Куракина, у Медведчука устроили "соросятам" настоящий "котел".

"Н-да, знатный "котел" устроили у Медведчука "зеленским" и "соросятам!", - резюмировал политический обозреватель Алексей Куракин.