Вадим Рабинович уверен, что лучшего антикризисного менеджера, чем депутат Верховной Рады Виктор Медведчук, в Украине нет

Рабинович, который является депутатом Верховной Рады и сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", уверен, что власти продолжают гнуть свою линию и не слушают оппозицию в это тяжелое время. Но им нужно пересмотреть приоритеты. Об этом сообщает NewsOne. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"Власти следует прислушаться к главе политсовета нашей партии Виктору Медведчуку, потому что лучшего антикризисного менеджера у нас в стране просто нет! Я понимаю, что его политические взгляды кому-то могут не нравиться, потому что он - за Юго-Восток Украины, а у нас любят людей из Галиции. Но пришло время пересмотреть свои взгляды", - заявил политик.

Рабинович напоминает, что в Европе сейчас кризис. Италия является членом ЕС и НАТО, но принимает помощь от России. А Чехия конфисковала 600 тысяч масок, которые направлялись из Китая в Италию. Поэтому нет врагов или друзей, а есть национальный интерес.

"Сегодня в Европе кризис и Италия - член ЕС и НАТО, принимает русские самолеты со специалистами, которые спасают итальянцев. Чехия конфисковала 600 тысяч масок, которые направлялись из Китая в Италию и после скандала между главами МИД чехи отдали итальянцам 100 тысяч, заявив, что остальные уже раздали людям. Так выглядит европейская солидарность! Еще Черчилль говорил: "У страны не может быть постоянных друзей или врагов - есть только национальные интересы". Наши интересы сегодня заключаются в том, что мы должны спасти жизни людей и экономику, и для этого мы должны обращаться ко всем, кто может нам помочь. Власть совершает еще одно преступление против своего народа, не делая этого!" - сказал нардеп.

Рабинович также добавил, что никто в Украине не отменил второй этап медицинской реформы, который должен стартовать первого апреля, а это значит закрытие больниц. Из-за этого случится в стране коллапс.

"Уже через 7 дней нас ждет коллапс! И отменить ее не могут, потому что в Раду никакие вопросы пока не выносят. У меня складывается впечатление, что этот Кабмин просто интеллектуально не может вытянуть ситуацию. Очевидно, нужно создавать общеукраинский мозговой центр, в котором должны принимать участие, не исходя из партийной принадлежности, а по умению вывести страну из кризиса. Хватит на нас практиковаться!" - призвал политик.



