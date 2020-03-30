Партия депутата Верховной Рады Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает против требований МВФ и предлагает свой антикризисный план

Журналист Эдуард Долгачев в своей колонке «Зеленский против совести: поражение нокаутом» написал о планах МВФ, Зеленском и Медведчуке. Публикация вышла на сайте "Корреспондент".

Власть не имеет плана по борьбе с пандемией и экономическом кризисе. Оба сценария, о которых говорит Зеленский, написаны МВФ, говорит Долгачев.

«Зеленский говорит о двух сценариях, но не рассказывает, что оба сценария – либо продавайте землю, либо дефолт - написаны не Киевом, а МВФ.

Все партии в парламенте прозападные, поэтому неважно, кто из их лидеров будет президентом. Все они продолжат исполнять план действий МВФ. Только Тимошенко и Порошенко могут использовать разные пиар-ходы для этого.

«Беда в том, что, если разобраться, то большинство партий, представленных в Верховной Раде – прозападные. Поэтому, если завтра заменить Зеленского на Порошенко или Тимошенко, то это будет «шило на мыло», потому что они точно так же будут исполнять план действий МВФ. Разве что Тимошенко и Порошенко будут использовать разные пиар-приемы, а по сути разницы не будет», - отметил Автор.

Но есть партия Медведчука, которая не привязывает свой антикризисный план к требованиям МВФ. Они выступают за демонтаж внешнего управления, включая Фонд. Необходимо отменить реформы медицины имени Супрун, убрать финансирование провальных фильмов и потратить сэкономленные миллиарды на социальную попмощь для самых бедных. Также нужно снять блокаду Донбасса и начать восстанавливать отношения с Россией.

«Если тезисно, то Медведчук & Coт вообще предлагают далеко послать МВФ с его «хотелками». Отменить демонтаж медицины, который продвигала Супрун. Прекратить финансировать из бюджета провальные кинофильмы и другую пропаганду, а сэкономленные 30 млрд. гривен направить на социальную помощь для самых бедных. Отменить блокаду Донбасса и восстановить экономические отношения с Россией», - так тезисно охарактеризовал Антикризисный план партии Виктора Медведчука журналист.



