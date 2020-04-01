Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что власть, которая не может урегулировать ситуацию в стране, должна уйти в оставку

По мнению Виктора Медведчука, МВФ вывинула требование, направленное на уничтожение Украины. Об этом политик заявил в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Когда речь идет о земле и МВФ знает, что 70% граждан Украины категорически против продажи земли, то ведь там сидят люди, которые обладают и определенным уровнем знаний, и интеллекта, для того чтобы понимать, что в этих тяжелейших условиях подобное требование - это требование, направленное на уничтожение страны, на разграбление страны. Более того, если это требование, этот цинизм связаны с тем, что никуда они, то бишь мы, украинцы, не денемся, то мне кажется, что, если бы сегодня в стране была профессиональная власть, они бы глубоко разочаровались и ошиблись. Потому что власть должна занять позицию реструктуризации долгов, и не просто просьб, а требований по отношению к МВФ, что сегодня мы не можем обслуживать эти долги, сегодня мы не можем рассчитывать на помощь новых финансовых программ, в том числе МВФ, с учетом тех требований, которые они предъявляют, потому что в этих условиях обострения социальной ситуации в стране в отношении к тому же закону о земле и рынку земли требовать подобное от власти - это фактически самоубийство для этой власти", - отметил нардеп.

Виктор Медведчук сообщил, что профессиональная власть должна была занять другую позицию.

"Такая позиция есть. Более того, это не изобретение велосипеда. Я могу назвать периоды времени, когда власть Украины занимала принципиальную позицию, и эта позиция тогда увенчалась успехом. И сейчас власть должна проявлять уверенность в каждом своем желании, независимо от того, или это сфера мирного урегулирования, или это борьба с коронавирусом, или это требования МВФ, международных финансовых корпораций по отношению к Украине. Власть должна быть принципиальной, последовательной, она должна демонстрировать эту смелость решений, принципиальность, уверенность именно нашим гражданам. Потому что если граждане не будут ощущать этой уверенности власти, если они будут понимать, что эта власть неспособна, не знает и не готова, тогда такой власти не должно быть. Они должны уйти все в отставку, если они не способны сегодня урегулировать ситуацию, которая сложилась в Украине. И эта власть должна демонстрировать силу и уверенность не только внутри страны, но, в том числе, и МВФ. Вот что я считаю необходимо и должна демонстрировать власть сегодня", - заявил политик.