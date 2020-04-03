Владимир Зеленский и Петр Порошенко, как показало голосование за открытия рынка земли, одинаково обслуживают МВФ и США

Такое мнение выразил блогер Сергей Ожегов на своей странице в Facebook.

«Настоящая власть в Украине – это МВФ и США. Потому нет и быть не может никакого объединения «власти» и «оппозиции» в лице «Слуги народа» и «Европейской солидарности», - из такого посыла предлагает исходить блогер.

По его словам, политики просто одурачили украинцев.

«Но чтобы обычный украинец не догадался, что ему не дали никакого выбора, на сцену вывели несколько марионеток и разрешили исполнять разные роли. До последнего момента Зеленский и «слуги» исполняли роль власти, а Порошенко, «Голос» и Тимошенко – типа оппозиции», - поясняет блогер.

Ожегов уверен, что «идейно они ничем не отличаются».

«У них одинаковая задача – обслуживать бизнес-планы МВФ и геополитическую программу США (и немного ЕС). Голосование по земле просто показало, что Зеленский, Порошенко, Тимошенко, «соросята» - они все одинаковые, потому что выполняют задания США/МВФ. Тимошенко? Она точно такая же. Напомнить, как на президентских выборах она пол юбкой подметала перед США и МВФ, как доказывала, что МВФ – это не внешнее управление», - напомнил автор.

Ожегов добавил, что власть Зеленского – это просто исполнители, а настоящей оппозицией, по его убеждению, являются те силы, которые выступают против политики их хозяев в лице МВФ.

«А среди топовых игроков единственная оппозиция МВФ – это только Медведчук с соратниками. И история с законом о земле это в очередной раз хорошо показала. Именно отсюда и их 3500 поправок, которые не дали «зеленым» совершить «блицкриг», и блокада трибуны депутатами ОПЗЖ, и решение оспорить закон в Конституционном суде», - аргументирует блогер.

Ожегов прогнозирует, что нарушение законной процедуры во время голосования по земле может прилететь Зеленскому в виде «бумеранга», поскольку Медведчук пообещал обжаловать закон в Конституционном суде.

«Кстати, манипуляции могут прилететь Зеленскому & Co в виде «бумеранга». Они не смогли законно принять проект о продаже земли, поэтому, как пояснил В.Медведчук, остается шанс отменить скандальный закон через Конституционный суд, потому что он принят с нарушением Регламента ВР», - пишет блогер.

Он добавил, что в Украине создают только иллюзию политической борьбы.

«А все остальные в интересах хозяев создают иллюзию, будто идет политическая борьба. А когда настоящая власть в лице МВФ щелкнула пальцами, то «зеленые», «порохоботы», «голоса Сороса» и прочие – все они побежали строем голосовать «так, как надо», - подытожил блогер Сергей Ожегов.