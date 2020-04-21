«Зеленые» и «соросята» развернули информационную кампанию против Украинской православной церкви накануне Пасхи, чтобы скрыть свой полный провал в борьбе с уханьским вирусом

Об этом пишет блогер Юрий Дудкин на своей странице в Facebook.

«Накануне светлого праздника Пасхи бесы разбушевались – одни призывают отобрать Киево-Печерскую лавру, в Днепропетровске бесноватый Филатов перекопал дорогу в Свято-Пантелеймоновский храм. В Конотопе еще один бесноватый мэр выкрикивает угрозы в адрес Церкви Христовой», - сообщает блогер.

Информационная война против УПЦ нужна власти, чтобы скрыть свой полный провал в борьбе против эпидемии, уверен Юрий Дудкин.

«Зачем власти нужна информационная война против Украинской православной церкви? «Перевести стрелки» и оправдаться за полный провал в борьбе с коронавирусом», - отмечает блогер.

При этом он напомнил известную поговорку: «Кто хочет сделать – ищет возможности. Кто не хочет – ищет оправдания».

«Смотрите, у этой власти одни оправдания – потому что ничего не получается!. Каждый день в Украину прибывают тысячи заробитчан, которых никто не отправляет на карантин. Среди медиков – сотни заболевших коронавирусом, потому что нет элементарных средств защиты. Бесконтрольно повышают цены на продукты. А власть не делает ничего, кроме как запрещает и запрещает. Полный провал во всем!», - описал блогер провальную политику власти.

Блогер добавил, что власть решила обвинить УПЦ, чтобы скрыть свою некомпетентность и вредительство.

В то же время украинский политик Виктор Медведчук вместе с Оксаной Марченко нашли возможность, чтобы накануне Пасхи помочь пенсионерам, многодетным и малообеспеченным, пишет Дудкин.

«И наоборот, кто хочет – тот ищет возможности. Всего один пример – Оксана Марченко с Виктором Медведчуком захотели и нашли возможность помочь людям накануне Пасхи. На Закарпатье несколько тысяч пенсионеров, многодетных семей и малообеспеченных получат в честь Воскресения Христова пасхальные наборы с продуктами», - сообщил блогер.

Юрий Дудкин уточнил, что, кроме Закарпатья, Оксана Марченко и Виктор Медведчук отправили более 100 тонн подарочных наборов во многие регионы Украины.

«И это не считая более 100 тонн продуктовых наборов, которые получат люди по всей Украине от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука», - добавил автор.

«Кто по-настоящему хочет помочь людям – тот ищет возможности, а бездарная власть «зеленых» занимается поиском виноватых», - подытожил блогер Юрий Дудкин.