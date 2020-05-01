Власть загонит Украину в долги при президенте Зеленском точно также, как и при Порошенко, чего только стоит латание бюджетных дыр за счет ОВГЗ

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Видимо осознав опасность создания пирамиды ОВГЗ для финансов страны и после того, как нерезиденты стали избавляться от украинских государственных ценных бумаг, правительство и Минфин прекратили проведение аукционов по продаже ОВГЗ. Но уже через месяц, в ситуации глубочайшего бюджетного провала и необходимости выделять огромные по украинским меркам средства на борьбу с пандемией коронавируса, правительство было вынуждено вернуться к практике латания бюджетных дыр за счет ОВГЗ», – говорит нардеп.

Медведчук обратил внимание на тот факт, что 28 апреля Минфин продал ОВГЗ, в результате чего ведомство привлекло в бюджет страны 9,832 млрд грн.

«В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ с погашением 5 августа 2020 года на сумму 5,377 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 11,24% годовых. Также Минфин продал долларовые ОВГЗ: с погашением 15 октября 2020 года на сумму $53,294 млн, средневзвешенный уровень доходности – 3,29% годовых; с погашением 6 января 2021 года на сумму $111,051 млн, средневзвешенный уровень доходности – 3,50% годовых», – отметил политик.

Медведчук объяснил, что несмотря на казалось бы успех такой операции, на самом деле речь идет о провале. Дело в том, что ОВГЗ продавались на сверхкороткие сроки и под очень высокие процентные ставки.

«Уже в начале августа этого года встанет вопрос: где взять деньги на погашение ОВГЗ и выплату процентов? Конечно, как в докризисное время, так и в условиях кризиса, как до пандемии, так и во время нее власть видит лишь один выход – получить очередной кредит от МВФ и других кредиторов», – констатировал парламентарий.

Медведчук отметил, что такие действия все больше приближают Украину к дефолту.

«При президенте Зеленском власть толкает Украину в долговую пропасть с не меньшим энтузиазмом, чем при президенте Порошенко. Угроза суверенного дефолта становится все реальнее…» – подытожил политик.