Колишня "прокурор" окупованого Криму, а тепер депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська заступилася за екс-президента Віктора Януковича

Як повідомляє Politeka.net про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону (щоб подивитися, скрольте вниз).

Наталія Поклонська заявила, що підтримувала режим Віктора Януковича. Екс-прокурор не голосувала за нього, але вважала законно обраним главою держави.

"Що стосується режиму Януковича, я теж хотіла жити в державі, в такій процвітаючій, без корупції, щоб скрізь була суцільна справедливість, щоб усі були рівні, щоб не було ніяких проблем... Я жила при Януковичі. Скажу чесно, за Януковича не голосувала, але це був мій президент, був верховний головнокомандувач Віктор Федорович Янукович", - зазначила депутат російської Держдуми. - "Це вибір людей, він був обраний президентом, все в державі функціонувало".

Наталія Поклонська зізналася, що при Януковичі отримувала зарплату в розмірі 8 тисяч гривень, на той момент це була рівно тисяча доларів. На її думку, людям жилося добре, але протестувальники просто піддалися на вмовляння провокаторів:

"Раптом вирішили змінити це життя шляхом таких активних дій, шляхом перевороту. Я по-людськи, може, десь і можу зрозуміти людей, які піддалися таким гаслам... Але, чесно, на 100% я не підтримую, не розумію. Не можна побудувати нове на крові. Майдан - це кров. Майдан - це зброя. Майдан - це гарячі покришки. Майдан - це неподобство... Мені шкода людей з-за того, що їх просто обдурили", - сказала Наталія Поклонська.

Вона додала, що Віктора Януковича прибрали з посади незаконно. На її думку, сьогодні складно сказати, хто саме став зрадником для українського народу. Депутат також припустила, як би склалося життя екс-президента після Майдану, якби він не втік з України.

"Янукович - незаконно повалений президент. Якби він залишився, його доля, напевно , була б такою, як у Каддафі. Судити на сьогоднішній день, хто зрадив Україну... те що риба гниє з голови - виправдання хвоста", - підсумувала Поклонська.