Глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), нардеп Виктор Медведчук сообщил о создании общественного движения

Политик заявил, что 9 мая для граждан Украины всегда останется Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Еще раз подчеркиваю – не Второй мировой войны. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. А 9 мая был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии и была окончена Великая Отечественная война», – особо отметил политик.

Украинцы, убежден Медведчук, праздновали 9 Мая и будут его праздновать всегда.

«Мы будем поддерживать наших ветеранов Великой Отечественной войны, как мы это сделали накануне праздника, когда дошли до каждого ветерана, участника боевых действий тех лет или человека, который трудился в тылу и ковал Победу в тылу. Мы поздравили всех ветеранов», – сообщил народный депутат.

Парламентарий напомнил, что в честь праздника «Оппозиционная платформа – За жизнь» провела флешмоб, возложила цветы к памятникам героям Великой Отечественной, организовала автопробеги практически во всех регионах Украины.

«Этим мы продемонстрировали, что чтим подвиг, который был совершен героями. К сожалению, их осталось очень мало, где-то чуть больше 13 тысяч человек. Но еще раз подчеркиваю: мы дошли до каждого и поздравили всех. И мы провозгласили, что создадим общественное движение, направленное на защиту исторической памяти. Оно будет называться или "Национальный фронт" или "Украинский фронт". Вы помните, что во время Великой Отечественной войны было четыре Украинских фронта. Нужно создать еще один "Украинский фронт", основной стратегической целью которого будет защита исторической памяти, защита результатов Победы в Великой Отечественной войне, защита праздника 9 Мая, защита великого подвига наших ветеранов», – рассказал Виктор Медведчук.

Также политик считает постановление Верховной Рады об окончании Второй мировой войны политически мотивированным.

«Символично, что сегодня голосование по постановлению о так называемом обращении к парламентам других государств в честь окончания Второй мировой войны было с треском провалено. Мы голосовали против. Мы считаем, что подобные постановления – это то, что вносит раскол в наше общество, это неправильные, политически мотивированные оценки исторических событий. Исторические события должны подаваться в свете того, как это происходило. Именно это стало результатом того, что даже половина фракции "Слуга народа" не подержала это постановление, где речь идет о том, что Россия является агрессором, где речь идет о том, что единственный курс – это курс в НАТО», – резюмировал Виктор Медведчук.