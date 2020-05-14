Работа нового общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти" от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) будет направлена на недопущение искажения исторической правды

Об этом сообщил председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что 13 мая на внеочередной сессии Верховной Рады парламентарии от ОПЗЖ отказались поддержать тенденциозное обращение, подменяющее чествование подвига противников фашистской коалиции популистскими нападками в адрес Российской Федерации.

«Память жертв этой страшной войны, удостоившаяся пары упоминаний, оскорблена тем фактом, что автор этого обращения даже не знает, что 9 мая мы празднуем не день окончания Второй мировой войны, а День Победы в Великой Отечественной войне. Такая забывчивость неслучайна. Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем выступлении «забыл» упомянуть о Красной армии, которая вынесла на себе весь груз самой страшной войны в истории. Белый дом в своем поздравлении «забыл» упомянуть СССР как государство-победителя над нацизмом. Точно так же, как ранее Госдеп, поздравляя с Международным днем космонавтики, проигнорировал имя первого космонавта – Юрия Гагарина», – озвучил полицию политсилы Виктор Медведчук.

Парламентарий настаивает на том, что в Украине имеет место умышленное замалчивание исторических фактов.

«А если вспомнить американскую социальную сеть «Фейсбук», которая удаляла фотографии красного знамени над Рейхстагом, то и с попыткой открытого цензурирования и «стирания» истории», – добавил Медведчук.

Политик призвал признать очевидное: эта работа ведется системно, цинично и очевидно и, в первую очередь, – в интересах США, которым тяжело принять, что во многих сферах они навсегда остались вторыми.

«Опираясь на многочисленных «соросят» и их политических попутчиков, на контролируемые ими «институты национальной памяти» и прочие подобные организации, США стремятся нивелировать достижения нашего народа, растоптать национальную гордость, чтобы усилить зависимость перед теми, кто осуществляет внешнее управление нашей страной. Это эгоистичное желание, свойственное «американскому образу жизни», требует принесения в жертву не только исторической справедливости, но и истории украинского народа, сопричастного Великой Победе, первому полету в космос и тысячам других свершений», – продолжил народный депутат.

В связи с вышесказанным, заявил политик, партией было принято решение о создании нового общественного движения.

«Для того, чтобы этого не случилось, чтобы наши дети и внуки знали правдивую историю, мы создаем общественное движение «Украинский фронт защиты исторической памяти». Принцип его создания призван объединить представителей разных политических партий, общественные организации и простых граждан нашей страны, которые помнят и будут помнить, что 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне, а Вторая мировая война закончилась в сентябре 1945 года, о том, что первым в космос полетел Юрий Гагарин, и не станут торговать историей своей Родины ради кредита Международного валютного фонда. В этом заключается долг каждого из нас перед нашими потомками», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что отказ Верховной Рады поддержать Обращение по поводу окончания Второй мировой войны – это победа сил, защищающих историческую память.