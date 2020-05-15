"Слуги народа" служат международным кредиторам, а не украинским гражданам

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Такие выводы можно сделать проанализировав политику, которую проводят в отношении нашей страны МВФ и Всемирный банк.

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований украинской властью в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на страшную ситуацию в экономике страны и ту страшную ситуацию, которая сложилась с вирусом как в Украине, так и во всем мире, МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа», – не сомневается Виктор Медведчук.

Нардеп также выразил сомнение относительно того, как нынешней властью будут использоваться кредиты, полученные от Международного валютного фонда.

«Правительство и президент неоднократно говорили, что этот транш будет направлен в том числе и на то, в чем нуждается Украина: на восстановление экономики и оказание социальной помощи. У меня есть огромные сомнения, что именно так произойдет. И произойдет ли вообще. Потому что, когда дается оценка банковскому закону, который принят, тому же закону о земле, Всемирный банк и МВФ не скрывают, что это им не подходит и что надо дальше совершенствовать эту правовую фазу, которая называется "введение земли сельскохозяйственного назначения как предмета купли-продажи", то есть в рыночные условия», – объяснил свою позицию парламентарий Виктор Медведчук, выступая на брифинге под зданием Верховной Рады.