Правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля не сможет привести Украину к экономическому росту, однако способно столкнуть страну в пропасть, из которой Украине придется выбираться не менее 10 лет. Таким образом выступление премьера в Верховной Раде 13 мая прокомментировал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что экономика Украины закончила I квартал 2020-го (при том, что карантин начался 12 марта) с худшими показателями за последние 4 года.

«Падение производства происходило (и продолжается!) во всех секторах экономики страны: в промышленности производство снизилось на 5,1% (в сравнении с I кварталом 2019 года); в сельском хозяйстве – на 1,8%; в строительстве – на 5,5%», – констатировал Медведчук.

Политик убежден: при таком кризисе экономики украинское общество вправе ожидать о премьера разъяснений, когда и какими методами падение будет остановлено и что конкретно для этого предпринимает Кабмин.

Однако, выступая в парламенте 13 мая, Шмыгаль вообще не говорил о кризисе украинской экономики и результативных методах его преодоления.

«Премьер заявил, что выделение финансов Кабмином зависит от состояния договоренностей Украины с Международным валютным фондом. При этом никаких объяснений по поводу изменения позиции МВФ в вопросах кредитования Украины и значительного его сокращения Шмыгаль так и не дал», – подчеркнул Медведчук.

Политик также акцентировал внимание на том, что премьер утверждал: в 2020-м Кабмин всерьез рассчитывает получить $10 млрд кредитов от разных внешних кредиторов – «МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом».

Но и это не все. Как отметил Медведчук, венцом бредней Шмыгаля стало его заявление о будущем «росте» украинской экономики.

«Поэтому это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году вырасти на 7%, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее еще лет десять», – заявил в парламенте премьер.

«Очевидно, что при правительстве Шмыгаля никакого роста экономики Украины не произойдет, а будет как раз предсказанное им падение в пропасть, из которой стране действительно придется выбираться еще 10 лет. Если не больше», – резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что вопреки Конституции Украины, действующая власть проводит антисоциальную политику, направленную против интересов абсолютного большинства украинских граждан и углубляющую экономический кризис в стране в ситуации пандемии коронавируса.