Владимир Зеленский продемонстрировал свою беспринципность и желание получить одобрение Петра Порошенко, когда принял решение о продлении санкций против российских социальных сетей

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая прокомментировала подписанный президентом Владимиром Зеленским указ о введении в действие решения СНБО по применению экономических и других ограничительных санкций в отношении ряда юридических лиц.

«Полный список юридических лиц, которые попали под действие подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения СНБО «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», говорит о том, что на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского. Беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный режим, запустивший на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма», – подчеркивают в партии.

Представители политсилы отмечают, что тот факт, что Владимир Зеленский, чтобы получить одобрение экс-президента Порошенко, одобряет введение санкций против популярных российских соцсетей, говорит о малодушии и беспринципности главы государства.

«Когда президент Зеленский вводит санкции против российских телеканалов и СМИ, это говорит о паническом, животном страхе власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан, чтобы не допустить плюрализма мнений и ограничить свободу мысли. Но когда президент Зеленский одним росчерком пера вводит санкции против ряда культурных и образовательных учреждений, это говорит о циничном предательстве народа, о попрании тех ценностей и свобод, которые год назад декларировал Зеленский, завоевывая голоса избирателей, уставших от санкционной, радикально-патриотической политики Порошенко», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

В то же время в партии обратили внимание на то, что некоторые предприниматели и компании из-под санкций выводятся, причем вряд ли без коррупционной составляющей.

На основе упомянутых фактов «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от Офиса президента и лично президента Украины Владимира Зеленского предоставить исчерпывающую информацию о том, на каком основании введены санкции против этих и ряда других организаций:

Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»;

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»;

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина»;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт археологии Российской Академии Наук»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого».

«Хотелось бы понять, какую именно угрозу, по мнению Зе-команды, могут представлять для Украины музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения? Хотелось бы узнать, почему Зе-власть так боится «культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами», – интересуется пресс-служба ОПЗЖ.

По мнению представителей партии, здравого ответа на этот вопрос у Зе-власти нет и быть не может, поэтому Зеленский должен сказать правду: образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров – «дипломированных» выпускников университета «Трускавецкий Rixos» и выкормышей соросовских BRDO структур.

«Борьба Зеленского и его власти с образовательными и культурными учреждениями – это дно украинской политики. Это дно президента Зеленского, который больше не имеет морального права даже заикаться о демократических принципах, о ментальном возвращении жителей неподконтрольных территорий и единстве страны», – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что запрет российских соцсетей – это инструмент власти, который используется для разжигания пещерной русофобии.