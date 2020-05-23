На цей раз нардеп Віктор Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко допомогли лікарні на Сумщині, яку також торкнувся другий етап медреформи

Про це повідомляє телеканал 112.

З початку пандемії коронавіруса в Україні Оксана Марченко і Віктор Медведчук прийняли десятки листів від медпрацівників з благанням про допомогу. Медустанови зустріли новий вірус практично голими руками – без засобів захисту, ліків і устаткування. Волонтери продовжують їздити по Україні і розвозити допомогу від Оксани Марченко і Віктора Медведчука, яку вони надають за особисті кошти. В цей раз приїхали на сумщину, щоб допомогти обласної психіатричної лікарні, яку торкнувся другий етап медреформи. Лікарня залишилась без фінансування і зараз на межі закриття.

"Другий етап медреформи не дає нам нічого позитивного. На превеликий жаль, за новим фінансування, ми маємо тільки 12% від нашої потреби. Якщо взяти в цифрах, то на 9 місяців нам потрібно 90 мільйонів гривень, а ми отримуємо 17 мільйонів. На ці гроші ми можемо тільки виплатити аванс працівникам, придбати ліки для пацієнтів і мінімальні продукти", - розповідає директор Сумської обласної психіатричної лікарні Володимир Кульбачний.

Директор психіатричної лікарні розповідає, що грошей вистачить лише на місяць. І це з мінімальними витратами на продукти та ліки. Як далі утримувати пацієнтів – невідомо. Зараз тут лікуються 500 осіб, 260 з них – довічно, адже вони небезпечні для суспільства.

"При такому фінансуванні наша лікарня буде змушена закритися, тому що буде просто нікому лікувати людей. А пацієнтів куди – будемо вже думати. Може, я до себе візьму (жартує – прим.ред.), або директор, а може, привеземо цих пацієнтів працівникам Моз і запитаємо у них, що робити з хворими", - зазначає завідуюча відділенням Олена Романська.

Оксана Марченко і Віктор Медведчук допомогли цій лікарні. Вони за власні кошти придбали нові матраци, подушки, покривала і постільна білизна. Для пацієнтів, халати, тапочки, нижня білизна і рушники. Для лікарів – респіратори, рукавички, дезінфікуючі засоби. А для догляду за хворими - клейонки та памперси. Також привезли термометри і холодильник.

"Сьогодні досить велика посилка приїхала сюди. Чому сюди, тому що на сьогоднішній день наша медична система не здатна захистити, допомогти таким людям. Мало того, що вони не допомагають, так вони ще й закривають подібні заклади, залишаючи таких людей на вулиці, залишаючи їх без допомоги, тому як можемо, ми намагаємося допомогти", - розповідає представник Благодійного фонду Оксани Марченко Олексій Басманов.

Шизофренія, епілепсія, різні психози і біла гарячка – тут лікують всі види психіатричних захворювань. Тут є і відділення, де тримають під замком злочинців, які були визнані несамовитими. У лікарні є навіть дитяче відділення, де допомагають самим маленьким пацієнтам, страждаючим від ідіотизму, імбецильності та інших захворювань. Що буде з ними, коли закінчаться гроші, поки не знає ніхто. Лікарі лише твердять: соціум їм не можна – вони небезпечні. І поки залишається сподіватися тільки на благодійну допомогу, тому що з нинішнім фінансуванням лікарня протягне недовго.