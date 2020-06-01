Стало известно, почему Украине стоит разорвать все отношения с западными финансовыми донорами

Об этом заявил политик и глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала 112 Украина.

По его словам, наша страна находится в сфере внешнего управления США, поэтому Украине стоит реструктуризировать долги перед Международным валютным фондом или объявить дефолт.

"Страна находится в сфере внешнего управления США. Она находится с 2014 года и продолжает находиться. Ну как можно объяснить трезво, я даже не говорю с учетом научного подхода, просто реального подхода жизненной необходимости нашего общества: если вы не примете закон о земле, если вы не примете закон о банках и банковской деятельности. И первый, и второй грубо нарушают Конституцию, противоречат требованиям Основного Закона, исключают вообще суды из возможности обжалования тех или иных решений в вопросах банковских отношений. Прощают все, что сделала преступная власть Порошенко, в вопросах банков. 103 банка закрыто, вкладчики ограблены, собственники обделены", – заявил Медведчук в эфире телеканала.

Нардеп уверяет, что пострадавшие украины сегодня даже не могут обратиться в суд, для того чтобы обжаловать эти решения, потому что приняли этот закон.

"Более того, вы абсолютно правильно говорите: не просто принимают законы во время внеочередных парламентских заседаний, а приходит господин президент для того, чтобы его фракция "Слуги народа", только не украинского народа, а народа того, в который входит Сорос, вашингтонский обком и многие другие, они - слуги западных хозяев, вот он приходит и говорит: надо принять, потому что не будет кредитов МВФ, потому что тогда будет дефолт", – объяснил глава Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Виктор Медведчук в эфире телеканала также объяснил, что означает объявление дефолта для страны в целом.

"А что такое дефолт? Дефолт - это отказ, добровольный, государства от выплаты внешних займов на тот период, когда он и объявляется. Так Украине это и надо. И надо было поставить условие перед МВФ: или вы переносите наши долговые обязательства во времени, реструктуризируете, или мы не будем платить и объявим дефолт. И если бы была такая постановка вопроса, то МВФ задумался бы. Тем более мы знаем политику МВФ последнего времени, когда объявляется на всех уровнях во всем мире, что МВФ идет по пути оказания содействия странам с учетом борьбы с коронавирусом. И идет на снижение обязательств и предоставление даже льготных кредитов. В это время от Украины требуют по полной - цинично, издевательски, требуют по полной", – резюмировал парламентарий в эфире канала 112 Украина.