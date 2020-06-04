На думку політика, Олександр Ткаченко не може навіть претендувати на які-небудь посади

Партія "Опозиційна платформа - За життя" не підтримає призначення Олександра Ткаченка на посаду міністра культури. Про це голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народний депутат Віктор Медведчук заявив, спілкуючись із журналістами телеканалу "112 Україна".

"Вкрай негативно. Я не вважаю, що ця людина взагалі може претендувати на якісь державні посади. І навіть те, що він є головою комітету ВР, хоча це питання виключно фракції "Слуги народу", те, що він є головою комітету, наша фракція подібне призначення ніколи підтримувати не буде", - сказав він.

Раніше кандидат на посаду міністра культури України, нардеп фракції "Слуги народу" Олександр Ткаченко розповів, які завдання він має намір вирішити на посаді міністра культури.