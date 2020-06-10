Украинский журналист Андрей Пальчевский дал свое определение китайскому вирусу

Борьба со смертельно опасным коронавирусом в Украине продолжается. И несмотря на то, что уже введено достаточно много послаблений карантина, с каждым днем количество заразившихся людей этим вирусом неустанно растет. На этот счет решил высказаться и известный украинский журналист, бизнесмен Андрей Пальчевский во время своего выступления в "Большом вечере" на NEWSONE.

"Многие, кто находится на верхушке (политической - Ред.) декларируют такую позицию как вирус касается вас, но не касается нас. Вы заметили, что этот вирус стал самой классовой болезнью? Верхний класс он реально не затрагивает, затрагивает только простых украинцев", - отметил Андрей Пальчевский.

Кроме того, Пальчевский отметил, что такая ситуация складывается не только в Украине, но и во многих других странах. Несмотря на то, что одни их первых заболевших коронавирусом были как раз украинские политики. При том, что на момент выхода программы с участием Пальчевского на территории Украины было всего зарегистрировано 793 смертельного случая от этого вируса. Среди этих людей нет ни единого политика, это обычные украинцы.

По этой причине Пальчевский считает, что уровень медицины для политиков и для простых украинцев при лечении коронавируса имеет колоссальные отличия.

"Конечно их (политиков - Ред.) лечили по другому. Они рано сделали тесты, они рано начали лечение. Они прекрасно понимали, что это смертельная опасность. А после этого наши политики транслируют обществу другую идею: сейчас у нас будет послабление карантина, у нас все будет хорошо", - рассказывает Пальчевский.

Хотя в реальности в Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.