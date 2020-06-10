Украинский журналист Андрей Пальчевский дал свое определение китайскому вирусу
Борьба со смертельно опасным коронавирусом в Украине продолжается. И несмотря на то, что уже введено достаточно много послаблений карантина, с каждым днем количество заразившихся людей этим вирусом неустанно растет. На этот счет решил высказаться и известный украинский журналист, бизнесмен Андрей Пальчевский во время своего выступления в "Большом вечере" на NEWSONE.
"Многие, кто находится на верхушке (политической - Ред.) декларируют такую позицию как вирус касается вас, но не касается нас. Вы заметили, что этот вирус стал самой классовой болезнью? Верхний класс он реально не затрагивает, затрагивает только простых украинцев", - отметил Андрей Пальчевский.
Кроме того, Пальчевский отметил, что такая ситуация складывается не только в Украине, но и во многих других странах. Несмотря на то, что одни их первых заболевших коронавирусом были как раз украинские политики. При том, что на момент выхода программы с участием Пальчевского на территории Украины было всего зарегистрировано 793 смертельного случая от этого вируса. Среди этих людей нет ни единого политика, это обычные украинцы.
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По этой причине Пальчевский считает, что уровень медицины для политиков и для простых украинцев при лечении коронавируса имеет колоссальные отличия.
"Конечно их (политиков - Ред.) лечили по другому. Они рано сделали тесты, они рано начали лечение. Они прекрасно понимали, что это смертельная опасность. А после этого наши политики транслируют обществу другую идею: сейчас у нас будет послабление карантина, у нас все будет хорошо", - рассказывает Пальчевский.
Хотя в реальности в Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной.