Известный украинский журналист и политолог Андрей Пальчевский озвучил мнение о том, почему в Украине растет количество заболевших китайским вирусом

Андрей Пальчевский рассказал, почему, по его мнению, в Украине растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Он обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и заявил, что ему говорят неправду все, начиная от главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

"Они не делают тестов на наличие коронавирусной инфекции, по этому показателю Украина вообще занимает последнее место в Европе. Они все время обманывают. А дальше вот, что происходит: заболели дети, которые, к счастью, легко переносят инфекцию, но являются ее переносчиками. Но детей то куда-то девать надо, иначе с ними приходится сидеть родителям, которые должны работать, обеспечивать семьи", - объяснил Андрей Пальчевский.

Он добавил, что из-за малого количества тестирования другие страны не спешат с открытием границ с Украиной.

Политолог акцентировал внимание на том, что на уход за детьми государство не выделяет никаких средств. Он привел пример Германии, правительство которой выделило значительную сумму на решение данной проблемы.

Помимо этого, журналист поделился мнением о сложной эпидемиологической ситуации в стране. Он рассказал о том, что видел в одном из аэропортов Украины собственными глазами, связав это с продолжением пандемии в государстве.

"Я видел накачанных пропагандой о том, что на самом деле коронавируса не существует, людей. Причем эта пропаганда идет от украинского правительства. Политики с одной стороны дают рекомендации по поведению во время эпидемии, с другой - сидят в кафе без масок. О карантине уже не говорят, а ведь он продолжается. Люди выходят на улицы, и мы будем болеть дольше всех в Европе. Период заболеваемости будет растянут, и у нас в стране умрет больше людей. Карантин смягчают для того, чтобы выгнать людей на работу, ибо недовольство нарастает. Им необходимо работать", - резюмировал Андрей Пальчевский, добавив, что пока в стране не изменится ситуация, другие государства не откроют для нее границы.