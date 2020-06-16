Російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак мимоволі зробила скандальну заяву про Україну

Так, вона заявила, що в Україні на Донбасі йде не збройний конфлікт з Росією, а громадянська війна.

Про це вона сказала 2019 року на своєму Youtube-каналі під час інтерв'ю з блогером Анатолієм Шарієм (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).



Шарій розповідав, що він прихильник того, щоб "допинати" своїх ворогів. Після цього Собчак відповіла, що саме після таких слів "в Україні буде продовжуватись громадянська війна".

"Ти ж розумієш, що після таких слів завжди буде продовжуватись громадянська війна в Україні (конфлікт прим. ред). Коли ти сповідуєш політику, що потрібно добити і дотиснути, миру між нашими країнами (Росія та Україна. – прим. ред.) не буде ніколи. Адже з обох сторін є багато загиблих. І кожен з тих людей, хто втратив, буде вважати, що потрібно дотиснути", – зазначала вона.

Також раніше повідомлялося, що Ксенія Собчак висловилася про Донбас. Вона заявила, що Росія частково спровокувала конфлікт на Донбасі, щоб відвернути увагу від проблеми Криму.

За її словами, Кремль взагалі не має "підтримувати яку-небудь зі сторін конфлікту", ні "бути його стороною". На її думку, конфлікт на Донбасі частково був спровокований Росією, тому Кремль повинен вивести звідти своїх інструкторів і припинити постачати зброю бойовикам.

Нагадаємо, що новий чоловік Собчак Богомолов зробив термінове заяву, дізнавшись про діагноз екс-дружини: «тест показав…».

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