Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак невольно сделала скандальное заявление об Украине

Так, она заявила, что в Украине на Донбассе идет не вооруженный конфликт с Россией, а гражданская война.

Об этом она сказала 2019 года на своем Youtube-канале во время интервью с блогером Анатолием Шарием (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).



Шарий рассказывал, что он сторонник того, чтобы "допинать" своих врагов. После этого Собчак ответила, что после именно таких слов "в Украине будет продолжаться гражданская война".

"Ты же понимаешь, что после таких слов всегда будет продолжаться гражданская война (конфликт прим.ред) в Украине. Когда ты исповедуешь политику, что нужно добить и дожать, мира между нашими странами (Россия и Украина. – прим. ред.) не будет никогда. Ведь с обоих сторон есть много погибших. И каждый из тех людей, кто потерял, будет считать, что нужно дожать", – отмечала она.

Также ранее сообщалось, что Ксения Собчак высказалась о Донбассе. Она заявила, что Россия частично спровоцировала конфликт на Донбассе, чтобы отвлечь внимание от проблемы Крыма.

По ее словам, Кремль вообще не должен "поддерживать какую-либо из сторон конфликта", ни "быть его стороной". По ее мнению, конфликт на Донбассе частично был спровоцирован Россией, поэтому Кремль должен вывести оттуда своих инструкторов и прекратить поставлять оружие боевикам.

Напомним, что скандальная Собчак не сдержалась и набросилась на Канделаки из-за выходок Бузовой: "Вызов принят".

Как сообщала Politeka, Собчак пошалила перед камерой, выпятив пятую точку: "Богомолов взялся за бутылку".

Также Politeka писала, что бесстыжая Собчак разделась и повиляла пятой точкой прямо на улице.