Проблема Конституции Украины заключается в том, мнение народа не учитывается при ее разработке и утверждении. Об этом пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический аналитик Сергей Лозовский.

«Разве мы участвовали в разработке текста Конституции 1996 года? Нет. Или, может быть, голосовали на референдуме за эту Конституцию? Тоже нет. Так, может быть, на выборах в Верховную Раду II созыва в 1994 году мы уполномочили депутатов принять Конституцию? Да нет же! То есть, украинская Конституция не отвечает ни одному из требований», - сделал вывод аналитик.

По словам Лозовского, большая проблема украинской Конституции заключается в том, что она не опирается на важнейший принцип - народное согласие.

Аналитик отметил, что авторы Конституции заручились народным согласием всего единожды, при политической реформе Виктора Медведчука.

«Сегодня Украина живет по Конституции в редакции 2004 года. Новая редакция закрепила не только модель парламентско-президентской республики. Что самое важное, политическая реформа, инициированная главой АП Виктором Медведчуком, стала единственным случаем, когда Конституция опирается на народное согласие», – написал аналитик.

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Лозовский поясняет, что новая редакция Конституции закрепила волю народа, выраженную на референдуме 2000 года.

«Новая редакция Конституции авторства Медведчука закрепила право президента распускать Верховную Раду, если депутаты в течение месяца не смогли создать коалицию (проще говоря, работоспособное большинство, чтобы принимать законы) и утвердить кандидатуру главы Кабинета Министров», - написал аналитик.

«А это именно та норма, за которую проголосовал народ на референдуме 2000 года. То есть, как ни брыкались депутаты, а все-таки воля народа тоже присутствует в тексте Основного закона. И, получается, что авторы политической реформы проявили уважение к воле украинского народа», - констатировал автор.

По словам Лозовского, политическая реформа – это пример, когда политики с уважением отнеслись к мнению украинского народа.

«Поэтому политическая реформа – это еще и пример того, как политики с уважением отнеслись к воле народа, выраженной на референдуме, потому что инкорпорировали эту норму в текст Конституции», - пояснил аналитик.

«Собственно, планировался еще второй этап политической реформы – по децентрализации полномочий от Киева к регионам. Но это направление заблокировали Ющенко и «оранжевая власть», - пояснил он.

При этом Лозовский подчеркнул важность всеукраинского референдума.

«Поэтому, чтобы украинцы чувствовали свою причастность, существует единственный метод – это всенародный референдум, который обеспечит, чтобы такой важнейший документ как Конституция Украины опиралась на народное согласие», - заключил политический аналитик Сергей Лозовский.