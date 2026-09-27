Грошова допомога в Дніпропетровській області відкрита одразу за двома напрямами: УВКБ ООН оновило критерії виплат для ВПО, а для переселенців запустили програму до 2600 доларів на власну справу.

Грошова допомога в Дніпропетровській області доступна одразу за двома напрямами: УВКБ ООН з 1 квітня 2026 року розширило критерії виплат для переселенців, а ГО «Центр зайнятості Вільних людей» разом із Mercy Corps запустила програму до 2600 доларів на власний бізнес.

За оновленими правилами УВКБ ООН на грошову допомогу можуть претендувати чотири категорії людей. Тим, хто евакуювався через обстріли чи обов'язкову евакуацію менш ніж 45 днів тому і є у списках місцевої влади, виплачують 12 300 гривень на особу за тримісячний період. Таку саму суму отримують переселенці, які залишили домівку від 46 днів до 6 місяців тому, та домогосподарства, чиє житло пошкодили обстріли не пізніше ніж 45 днів тому.

Ще 10 800 гривень передбачено для тих, хто повернувся додому або в Україну з-за кордону після вимушеного переміщення: повернення має відбутися не раніше ніж три місяці тому й не пізніше ніж рік тому. Переселенців другої категорії та тих, хто повернувся, додатково опитують: дохід родини має не перевищувати 8300 гривень на особу на місяць.

Одне домогосподарство може отримати виплату від УВКБ ООН максимум двічі за 12 місяців — зокрема через повторну евакуацію чи нові обстріли. Усю суму за три місяці переказують голові домогосподарства на гривневий рахунок у будь-якому банку України або зараховують через застосунок «Vibrant» чи систему «MoneyGram», повідомляє благодійний фонд «Право на захист».

Які документи потрібні

У пункті збору даних просять паспорт, податковий номер, свідоцтва про народження дітей, IBAN головного заявника, документи, що підтверджують вразливість, і номер телефону. Присутніми мають бути всі члени родини; для маломобільних людей допускається реєстрація за оригіналами документів із медичною довідкою.

Другий напрям — підтримка мікробізнесу. Переселенці та жителі громад, де точаться або точилися бої, можуть отримати до 2600 доларів на обладнання й інструменти для старту, відновлення чи розвитку справи. Програма діє в Дніпропетровській, Київській (і в Києві), Чернігівській та Одеській областях, але аграрні бізнес-ідеї не підтримуються. Крім фінансування учасникам надають навчання й практичні онлайн-зустрічі, а реєстрація триває через Google-форму, про яку повідомила ініціатива «ЯМаріуполь.Київ».

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області: хто може отримати компенсацію за прихисток.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області: де та коли можна отримати необхідні речі.

Як повідомляла Politeka, безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області: хто та як може отримати прихисток.