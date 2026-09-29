Початок опалювального сезону 2026 у Полтавській області заплановано не раніше 1 листопада — остаточне рішення залежатиме від погоди. Тепло в багатоповерхівках обіцяють подати одночасно з відновленням гарячої води.

Початок опалювального сезону в Полтавській області зсувається на листопад: тепло в багатоповерхівках обіцяють запустити не раніше 1 листопада, а гарячу воду — одночасно з подачею тепла.

Про строки розповів заступник міського голови Полтави Іван Москалик. За його словами, готовність комунальної галузі та житлового фонду оцінюють у 87–89%, водночас обладнання «Полтаватеплоенерго» для подачі тепла готове на 100%.

Точного дня старту поки немає: все залежатиме від температури повітря. Тепло в багатоквартирних будинках почнуть подавати, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опуститься до +8°C або нижче.

Таку температурну межу для початку і завершення опалювального періоду встановлює постанова Кабінету Міністрів №830. За нею опалювальний сезон 2026 має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб із середньою добовою температурою +8°C або нижче.

Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, батареї по всій країні одразу не вмикатимуть. Остаточне рішення в кожному регіоні ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Окремі ремонти тепломереж у місті ще тривають, але їх обіцяють завершити вчасно. Комунальники також планують відновити гаряче водопостачання в багатоповерхівках саме одночасно з подачею тепла, щоб мешканці не чекали на воду окремо.

Наразі служби продовжують перевіряти котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні. Та сама позначка +8°C діє і навесні: опалення вимикають, коли температура три доби поспіль перевищує цей показник.

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