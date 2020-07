Майже один за одним у українців з'являються відео-приводи для гучних обговорень

Слідом за розмовою голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка та голови президентської фракції Давида Арахамії, більш відомою як "корабельна сосна", вибуховий ролик опублікувала ексзаступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, передає Znaj.ua.

Втім, її заява про створення власної партії "Україна проти корупції" та мінімум одягу у записаному зверненні стали, переважно, приводом для жартів. Не втримався від коментаря і головний військовий прокурор України 2014 – 2019 рр, генерал-полковник юстиції запасу, кандидат юридичних наук Анатолій Матіос.

За "бюстгальтерно-партійним роликом" Клітіної послідують інші

Генерал-полковник юстиції запасу порівняв скандальний відеозапис Олександри Клітіної із випадком, що стався в Єгипті, де місцевий суд засудив відому танцівницю живота Сама аль-Масрі до 3 років ув'язнення, які вона публікує на ТікТок та Інстаграм.

"Сама аль-Масрі має заплатити штраф за "провокативну поведінку" на відео. І ти ба – ніхто на вулиці не виходить, нові партії не створює та не протестує, а танцівниця Сама зворушливі бюстгальтерно-партійні ролики не вивішує. Скажу не як правник, а як пересічний громадянин, що гіпотетично дивиться телебачення. Насправді, наша "танцівниця розумом" пані Клітіна, бюст якої знатно пропіарили всі інформагенції, "попрацювала" на міністра Криклія, попіарила його...а хтось надягнув на неї невдалу копію американської двіжухи MeToo а-ля Ванштейн", – зазначає Анатолій Матіос.

Та, за словами головного військового прокурора України 2014 – 2019 рр, на скандальній відео-заяві щодо розбірок із "політичними проститутами" це не завершиться.

"Маю обґрунтовану підозру, що пані Клітіна на цьому не зупиниться. Після ролика із бюстом вийдуть інші...з буркітливим животиком, сідницями, роздяганням та партійним надписом на бетонній стіні "ГЕТЬ ПРОСТИТУТІВ ЛІЛІПУТІЇ!". Тож, як то кажуть, Show must go on. Наш вітчизняний "клітінізм" політичні проститути почали набагато раніше за квазі шоу Клітіної. Після цього у мене, та і у любого притомного українця, виникає лише одне питання – за що нам таке лихо?", - підкреслює генерал-полковник юстиції запасу Анатолій Матіос.