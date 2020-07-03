Нещодавно дізнався, що багато людей у Львові мене підтримують

Лідер нової політичної сили «Перемога Пальчевського» в ефірі програми Годину Голованова розповів навіщо піде на вибори.

«Якщо говорити про вибір громадської кар'єри, то мені в останню чергу хотілося б називати себе політиком. Це люди, які не мають принципів, а я – інший. Я йду у владу, щоб стати державним діячем», - підкреслив він.

Крім того, Пальчевський розповів про подив від рівня своєї підтримки у Львові.

«Я, як російськомовний киянин припускав, що в основному мій виборець живе в центрі країни, тому що часто критикую політиків, які «рвуть» Україну на частини і географічні напрямки. До свого здивування нещодавно дізнався, що багато людей у Львові мене підтримують. Було дуже приємно», - сказав громадський діяч.

Підводячи підсумок, Пальчевський заявив, що якщо народ України його підтримає, то разом з ним у владу прийдуть люди, які будуть займатися економікою і добробутом українеців, а не балаканиною.