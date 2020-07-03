Недавно узнал, что много людей во Львове меня поддерживают

Лидер новой политической силы «Перемога Пальчевского» в эфире программы Час Голованова рассказал зачем пойдет на выборы.

«Если говорить о выборе общественной карьеры, то мне в последнюю очередь хотелось бы называть себя политиком. Это люди - не имеющие принципов, а я – другой. Я иду во власть, чтобы стать государственным деятелем», - подчеркнул он.

Кроме того, Пальчевский рассказал об удивлении от уровня своей поддержки во Львове.

«Я, как русскоговорящий киевлянин предполагал, что в основном мой избиратель живет в центре страны, потому что часто критикую политиков, которые «рвут» Украину на части и географические направления. К своему удивлению недавно узнал, что много людей во Львове меня поддерживают. Было очень приятно», - сказал общественный деятель.

Подводя итог, Пальчевский заявил, что если народ Украины его поддержит, то вмести с ним во власть придут люди, которые будут заниматься экономикой и благосостоянием украинцев, а не пустословием.