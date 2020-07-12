Представители нынешней власти нагло хотят улучшить свое материальное положение

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук поддал жесткой критике законопроект о снятии ограничений по максимальным размерам зарплат чиновникам, который Верховная Рада по требованию Зеленского рассмотрит на внеочередной сессии 13 июля.

Напомним, что с 13 апреля был установлен потолок зарплат для чиновников всех уровней, работников государственных корпораций и членов наблюдательных советов, который не должен был превышать 10 минимальных заработных плат.

Ограничение устанавливалось на период карантина. Однако, по мнению Виктора Медведчука, в условиях нынешнего тяжелейшего экономического кризиса оно должно действовать на постоянной основе.

«Во время нынешнего экономического кризиса, который точнее было бы назвать полным крахом страны, «Оппозиционная платформа – За жизнь» добивалась подобного решения, которое должно было действовать на постоянной основе. Мы никак не связывали его с пандемией коронавируса. Депутаты от нашей фракции внесли соответствующий законопроект № 2795 еще 22 января 2020 года», - отметил Виктор Медведчук.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что представители действующей власти цинично хотят улучшить свое материальное положение за счет украинского народа, который в ходе, так называемых, реформ оказался в условиях тотальной нищеты.

«Слуги народа» во власти и в государственных корпорациях устали от безденежья за время карантина. Поиздержались в ходе так называемых реформ, ведущих страну по пути превращения ее в сырьевой придаток Запада, и хотят улучшить свое материальное положение. 47 тысяч гривен для них – слишком мизерные деньги. Конечно, это не 150 и не 300 тысяч, которые они раньше ежемесячно изымали из кармана украинского народа.

Они так спешат вернуть себе эту возможность, что даже собирают внеочередную сессию Верховной Рады. В стремлении к самообогащению власть «слуг народа» цинично игнорирует постоянно растущую безработицу, задолженность по заработным платам, обнищание населения», - подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сделал заявление, что Евросоюз проводит по отношению к Украине колониальную политику.