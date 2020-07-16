Економісти розповіли, до чого потрібно бути готовими

Верховна Рада розглянула внесений Володимиром Зеленським проект постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України

Відповідний проект постанови під номером 3857 був зареєстрований в парламенті 15 липня.

На засіданні 16 липня "за" проголосували 332 нардепа.

Кирило Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".

Кирило Шевченко народився 25 жовтня 1972 року. У 1994 році отримав диплом Харківського державного економічного університету за кваліфікацією "економіст".

Працював в банках "Український Кредитний Банк", "Аваль", "Фінанси і кредит", "Укргазбанк".

З грудня 2006 року по травень 2009 року очолював правління Державної іпотечної установи.

З травня 2009 року по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра України.

Попередній голова НБУ Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням 1 липня. Він пояснив своє рішення тим, що на Нацбанк нібито виявлялося систематичне «політичний тиск».

Зазначимо, що Зеленський заявив, що курс долара в країні повинен бути 30 грн/дол, як закладено в бюджеті.

Експерти відзначають, що ситуація на міжбанку показує, що ринок на це і на наполегливі «побажання» президента Володимира Зеленського бачити більш високий курс відреагував цілком чітко. «Такий інформаційний фон сприяв посилення девальваційного тиску і закріпленню курсу на більш високих значеннях. На даний момент ми не бачимо факторів, які могли б змінити ситуацію так, щоб ринок повернувся до ревальвационному тренду, який ми спостерігали в квітні-червні», заявила аналітик Євгенія Ахтирко.

За її словами, те, яким буде курс до кінця липня, залежить від того, чи стане Нацбанк слідувати «побажанням» бачити курс на рівні 30 грн/долар. Якщо регулятор почне їх виконувати, тобто викуповувати великі обсяги валюти на міжбанку, тим самим збільшуючи попит, то курс може почати помітно зростати вже в липні.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про заміну Смолія, все вирішиться найближчим часом: «Це буде…»

Як повідомляла Politeka, Смолія відправили у відставку, скандальні деталі: що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара.

Також Politeka писала, що спливли деталі фатального розмови Зеленського та Смолія.