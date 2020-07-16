Верховна Рада розглянула внесений Володимиром Зеленським проект постанови про призначення голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України
Відповідний проект постанови під номером 3857 був зареєстрований в парламенті 15 липня.
На засіданні 16 липня "за" проголосували 332 нардепа.
Кирило Шевченко з травня 2015 року обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".
Кирило Шевченко народився 25 жовтня 1972 року. У 1994 році отримав диплом Харківського державного економічного університету за кваліфікацією "економіст".
Нова виплата пенсій українцям, гроші вже виділені: з'явилася термінова заява Пенсійного фонду
Правила виплат лікарняних та декретних кардинально змінилися: як тепер отримати гроші
Молода коханка екс-холостяка Макса Михайлюка вперше розповіла про їхні стосунки: "Три години ми..."
Російська Кардашьян в ботфордах трохи не розірвала купальник пишним бюстом: на це можна дивитися вічно
Працював в банках "Український Кредитний Банк", "Аваль", "Фінанси і кредит", "Укргазбанк".
З грудня 2006 року по травень 2009 року очолював правління Державної іпотечної установи.
З травня 2009 року по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра України.
Попередній голова НБУ Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням 1 липня. Він пояснив своє рішення тим, що на Нацбанк нібито виявлялося систематичне «політичний тиск».
Зазначимо, що Зеленський заявив, що курс долара в країні повинен бути 30 грн/дол, як закладено в бюджеті.
Експерти відзначають, що ситуація на міжбанку показує, що ринок на це і на наполегливі «побажання» президента Володимира Зеленського бачити більш високий курс відреагував цілком чітко. «Такий інформаційний фон сприяв посилення девальваційного тиску і закріпленню курсу на більш високих значеннях. На даний момент ми не бачимо факторів, які могли б змінити ситуацію так, щоб ринок повернувся до ревальвационному тренду, який ми спостерігали в квітні-червні», заявила аналітик Євгенія Ахтирко.
За її словами, те, яким буде курс до кінця липня, залежить від того, чи стане Нацбанк слідувати «побажанням» бачити курс на рівні 30 грн/долар. Якщо регулятор почне їх виконувати, тобто викуповувати великі обсяги валюти на міжбанку, тим самим збільшуючи попит, то курс може почати помітно зростати вже в липні.
Нагадаємо, Зеленський зробив заяву про заміну Смолія, все вирішиться найближчим часом: «Це буде…»
Як повідомляла Politeka, Смолія відправили у відставку, скандальні деталі: що буде з пенсіями, зарплатами і курсом долара.
Також Politeka писала, що спливли деталі фатального розмови Зеленського та Смолія.