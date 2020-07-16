Экономисты рассказали, к чему нужно быть готовыми

Верховная Рада рассмотрела внесенный Владимиром Зеленским проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины

Соответствующий проект постановления под номером 3857 был зарегистрирован в парламенте 15 июля.

На заседании 16 июля "за" проголосовали 332 нардепа.

Кирилл Шевченко с мая 2015 года занимал пост главы правления "Укргазбанка".

Кирилл Шевченко родился 25 октября 1972 года. В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета по квалификации "экономист".

Работал в банках "Украинский Кредитный Банк", "Аваль", "Финансы и кредит", "Укргазбанк".

С декабря 2006 года по май 2009 года возглавлял правление Государственного ипотечного учреждения.

С мая 2009 года по сентябрь 2009 года был советником премьер-министра Украины.

Предыдущий председатель НБУ Яков Смолий подал заявление об увольнении по собственному желанию 1 июля. Он объяснил свое решение тем, что на Нацбанк якобы оказывалось систематическое «политическое давление».

Отметим, что Зеленский заявил, что курс доллара в стране должен быть 30 грн/долл, как заложено в бюджете.

Эксперты отмечают, что то ситуация на межбанке показывает, что рынок на это и на настойчивые «пожелания» президента Владимира Зеленского видеть более высокий курс отреагировал вполне четко. «Такой информационный фон способствовал усилению девальвационного давления и закреплению курса на более высоких значениях. На данный момент мы не видим факторов, которые могли бы изменить ситуацию так, чтобы рынок вернулся к ревальвационному тренду, который мы наблюдали в апреле-июне», — заявила аналитик Евгения Ахтырко.

По ее словам, то, каким будет курс до конца июля, зависит от того, станет ли Нацбанк следовать «пожеланиям» видеть курс на уровне 30 грн/доллар. Если регулятор начнет их выполнять, то есть выкупать большие объемы валюты на межбанке, тем самым увеличивая спрос, то курс может начать заметно расти уже в июле.

Напомним, Зеленский сделал заявление о замене Смолия, все решится в ближайшее время: «Это будет…»

Как сообщала Politeka, Смолия отправили в отставку, скандальные детали: что будет с пенсиями, зарплатами и курсом доллара.

Также Politeka писала, что всплыли детали рокового разговора Зеленского и Смолия.