Украинское животноводство находится в состоянии кризиса, однако действующая власть не обращает на это внимания

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Он обратил внимание внимание на то, что развитое животноводство – важное условие продовольственной безопасности Украины, ведь без него невозможно обеспечение полноценного питания населения. Политик подчеркнул, что сейчас украинское животноводство переживает глубочайший кризис, фактически отрасль находится на грани коллапса.

«По данным Государственной службы статистики, на 1 июня 2020 года поголовье крупного рогатого скота в Украине оценивалось в почти 3,47 млн голов, что на 6,6% меньше показателя на аналогичную дату 2019-го, в том числе коров – в 1,78 млн голов (-6,3%). Как уточняется, сокращение численности крупного рогатого скота на отчетную дату зафиксировано и на сельскохозяйственных предприятиях ‒ на 8,5% (до 1,03 млн голов), и в хозяйствах населения – на 5,7% (до 2,44 млн голов). Кроме того, по данным Госстата, поголовье свиней к началу текущего месяца по сравнению с показателем годом ранее сократилось на 5,3% (до 6,07 млн голов), овец и коз ‒ на 6,3% (до 1,47 млн голов), птицы ‒ на 1,9% (до 248,79 млн голов)», – привел статистические данные Медведчук.

Кроме того, отметил народный депутат, тяжелейший кризис переживает и молочная отрасль.

«В январе ‒ июне 2020 года в 7,7 раза выросли поставки сливочного масла в Украину. Что касается молока и сливок, то импорт показал прирост в 5 раз», – продолжил парламентарий.

Виктор Медведчук привел слова аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Валентины Кропивко, которая сообщила, что вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром из ЕС, преимущественно польским, связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке.

«В Евросоюзе также существует мощная поддержка указанного сегмента и стимулирование экспортной деятельности. Уменьшение цены, но незначительное (-2%) на украинскую продукцию в течение двух последних месяцев усложняет конкуренцию с европейским товаром. Стоимость последнего просела на 13%», – сказала эксперт.

Медведчук также обратил внимание на то, что в январе – июне 2020 года Украина продала за рубеж молочной продукции на $87,5 млн. При этом значительно уменьшился экспорт сливочного масла (на 43%), а также молока и сливок (на 36%).

Зато вырос импорт. По словам экспертов ‒ из-за сокращения поголовья и производства молочной продукции в Украине.

Политик подчеркнул, что отрасли просто необходима долговременная комплексная государственная поддержка, однако этой поддержки нет.

«Действующая власть не видит кризиса одной из самых значимых отраслей экономики и целенаправленно способствует ее уничтожению для увеличения импортозависимости Украины в важнейшем вопросе продовольственной безопасности», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявил, что действующая власть, демонстрирующая полную некомпетентность в решении экономических и социальных проблем, видит выход в наращивании долгов, а это – прямая дорога к банкротству Украины.