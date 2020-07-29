Донбасс не вернется в Украину до тех пор, пока у власти будет Владимир Зеленский и его команда

Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя рассуждения президента о том, кого назначить в Трехстороннюю контактную группу после ухода Леонида Кучмы.

Медведчук отметил, что после решения Леонида Кучмы покинуть Трехстороннюю контактную группу, президент Зеленский начал называть вероятных претендентов на пост главы делегации Украины в ТКГ.

В то же время политик считает, что для мирного урегулирования важна не фамилия, а именно и исключительно политическая воля Президента Украины.

«…Готовность выполнять Минские соглашения, а не искать пути для того, чтобы уклониться от их выполнения, рассуждать о планах А и Б, требовать "расшифровать" пункты Минских соглашений, что иначе как абсурдным и примитивным назвать нельзя. Ни у Зеленского, ни у его команды нет политической воли для реализации Минских соглашений. И пока эта воля не появится, никаких результатов от любого назначения не будет», – убежден Медведчук.

Он добавил, что рассуждения о том, кого назначить в Трехстороннюю контактную группу, нужны исключительно для пиара и имитации бурной деятельности, направленной на демонстрацию попыток добиться мира, а не на реальное его достижение.

«И слушая слова Президента о том, кто возглавит украинскую делегацию, невольно вспоминаешь мораль басни Ивана Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Пока у власти в Украине Зеленский и его команда, Донбасс не вернется в Украину, а Украина не вернется на Донбасс. И это уже очевидный факт», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее политик заявлял, что возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс остается и будет оставаться и в ближайшие дни, и в ближайшие месяцы, а с учетом этой власти и в ближайшие годы темой номер один. Никаких реальных шагов власть в направлении мирного урегулирования не сделала и, как видно из ее заявлений, делать не собирается.

Кроме того, Виктор Медведчук напомнил, что внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.