Президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку вместе со своей командой из-за саботажа договоренностей о прекращении огня на Донбассе

Об этом заявили представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В партии отметили, что нынешняя власть, не имеющая политической воли для установления мира, занимается саботажем договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске.

В партии Медведчука напомнили, что на последнем заседании Трехсторонней контактной группы в рамках минских переговоров 22 июля 2020 года Украина согласовала дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на линии соприкосновения, свою подпись поставил представитель Украины наряду с представителями ОБСЕ, России и Донбасса.

«В тот день появилась слабая надежда, что наконец-то прекратятся обстрелы и перестанут гибнуть наши граждане по обе стороны линии разграничения. В соответствии с указанным решением Министерство обороны Украины должно было издать приказ и публично заявить об этом с указанием перечня всех мер, предусмотренных решением ТКГ», – отметили в ОПЗЖ.

Указанные меры, напомнили в партии, начали действовать с 00:01 27 июля 2020 года. Однако Министерство обороны Украины обнародовало на своем сайте не все меры и в искаженной редакции, оставив Вооруженным Силам Украины право открывать огонь без четкого соблюдения требований подписанного протокола, подчеркнули в ОПЗЖ.

В ходе переговоров 22 июля 2020 года при поддержке международных посредников, в том числе и «нормандской четверки», была принята формулировка: «Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ».

Однако, отметили в партии Медведчука, ни подписанный в рамках минских переговоров документ, ни настоятельные рекомендации «нормандской четверки» не удержали Министерство обороны Украины от полного искажения сути договоренностей. «В случае нарушения противником режима "тишины" и создания угрозы жизни украинских военнослужащих Вооруженные Силы Украины имеют право отвечать на вражеские обстрелы», ‒ указано на сайте Минобороны.

«Такое "вольное толкование" украинской стороной дополнительных мер по обеспечению прекращения огня ставит под сомнение очередную попытку стабилизировать обстановку на линии разграничения и добиться прогресса в вопросах мирного урегулирования конфликта, а также лишний раз подчеркивает манипулятивный характер действий украинских властей как по отношению к жителям Донбасса, так и в рамках международных обязательств, в том числе перед европейскими посредниками», – заявляют в партии.

В ОПЗЖ убеждены, что действия украинской власти иначе как саботажем выполнения договоренностей, достигнутых в Минске, назвать нельзя. В результате этого умышленного и сознательного искажения приказов, направленных на выполнение мер по прекращению огня, обстрелы не прекратились.

В партии считают: залогом таких манипуляций украинской власти, как и переговоров в целом, является то, что со стороны Украины в Минске представлены исключительно ставленники «Слуги народа», хотя, учитывая важность этого вопроса для Украины, в работе переговорной группы должны принимать участие представители всех фракций Верховной Рады Украины.

«Президент Зеленский и его команда в очередной раз, имитируя работу по прекращению боевых действий на Востоке Украины, на деле сделали все, чтобы конфликт продолжался. И это притом, что основным предвыборным лозунгом Зеленского было обещание положить конец обстрелам и установить мир на Донбассе! Подобное поведение власти, когда речь идет о ключевом вопросе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, вопросе, который больше всего беспокоит украинцев, является преступным, а злонамеренное нежелание выполнять достигнутые договоренности позиционирует Украину как слабое и недоговороспособное государство», – подчеркнули в партии Медведчука.

С учетом полной беспомощьности властит в этом вопросе, «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет: «…Президент Зеленский и его политическая команда должны уйти в отставку за невыполнение своего ключевого предвыборного обещания, неспособность и нежелание установить мир на Донбассе».