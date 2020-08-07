Травля в отношении телеканала «112 Украина» и попытка его рейдерского захвата стали важным элементом кампании по борьбе со свободой слова в Украине, развернутой Зеленским и его окружением.

Об этом заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Попытка рейдерского захвата телеканала "‎112 Украина"‎, которая была осуществлена СБУ и Офисом генпрокурора по указанию Президента Украины В. Зеленского, свидетельствует о том, что власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии выборов», – подчеркнули в партии.

Представители ОПЗЖ заявили, что действия руководства СБУ и Офиса генпрокурора, направленные на арест корпоративных прав телеканала «112 Украина» и передачу их в управление АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), являются противоправными и содержат признаки уголовных преступлений. В партии Медведчука уточнили, что речь идет о таких преступлениях, как «…злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 Уголовного кодекса Украины), и другие».

В партии считают, что решение Шевченковского райсуда г. Киева, который отказал СБУ и Офису генпрокурора в аресте корпоративных прав телеканала, было абсолютно справедливым и обоснованным.

«Попытка рейдерского захвата осуществлялась в условиях беспрецедентного давления: год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту, провоцируя безнаказанность и вседозволенность, которые сегодня проявляются в виде минирований, взрывов и захватов заложников. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными. Более того, власть осуществляет политически мотивированное преследование собственника телеканала, члена Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" народного депутата Тараса Козака, открыв в отношении него несколько уголовных производств», – объяснили свою позицию по данному вопросу в политсиле.

Все это, указали в партии Медведчука, позволяет говорить о системной кампании давления, конечными целями которой являются рейдерский захват данного канала и установление политической цензуры в стране в целом.

В политсиле сообщили, что Международный редакционный совет телеканала «112 Украина», в состав которого, в частности, входят депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), уже обратился к ряду международных организаций в сфере защиты прав журналистов с просьбой дать оценку таким действиям украинской власти.

«Подчеркиваем, что за совершение таких преступных действий Зеленский и его окружение должны уйти в отставку, а непосредственные исполнители – понести уголовную ответственность», – подытожили в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».