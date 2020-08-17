Діяльність глав ОВЦА в Донецькій і Луганській областях стала великою загрозою безпеці жителів цих областей і конституційному ладу України в цілому, у зв'язку з чим партія «Опозиційна платформа – за життя» зажадала відсторонення Павла Кириленка і Сергія Гайдая від виконання службових обов'язків до закінчення розслідування.

Про це йдеться в заяві, поширеній прес-службою політсили.

За словами партії Віктора Медведчука, націонал-радикали насильницькими методами підтримують злочинну та антиконституційну ініціативу влади щодо скасування виборів у Донецькій та Луганській областях. Обурені порушенням свого конституційного права обирати і бути обраними, активісти ОПЗЖ почали масштабний збір підписів за проведення виборів у всіх об'єднаних територіальних громадах на підконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Відзначається, що ініціативу партії Медведчука жителі цих ОТГ зустріли з великою підтримкою і всього за кілька днів тільки в Маріуполі громадяни поставили тисячі підписів.

"Однак приблизно о 17:00 в неділю, 16 серпня 2020 року, близько 30 чоловіків в балаклавах налетіли на намети, встановлені в 17-му мікрорайоні Маріуполя, розпилили сльозогінний газ, потім почали все трощити, знищувати підписні листи і бити активістів. Били навіть лежачих. В результаті шість активістів "опозиційної платформи - за життя" опинилися в лікарні з каліцтвами різного ступеня тяжкості. Розбиті голови, зламані ребра, в однієї людини пошкоджена щелепа. Відзначимо, що напади націонал-радикалів на наших активістів і офіси партії, в тому числі і із застосуванням зброї, носять системний характер як в Маріуполі, так і в інших містах України», – заявляють в партії.

В ОПЗЖ нагадали, що народний депутат Василь Німченко звернувся з депутатським запитом, вимагаючи скасування незаконного рішення про непроведення виборів в ОТГ Донецької та Луганської областей та притягнення до кримінальної відповідальності голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка та голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

"Керівники зазначених військово-цивільних адміністрацій, чиї зв'язки з представниками націонал-радикальних сил не викликають сумнівів, очевидно, мають особисту зацікавленість у зриві виборчого процесу в Донецькій і Луганській областях, зміцненні своєї влади, отриманої з рук Президента Зеленського, і зменшенні інформаційного резонансу навколо їх злочинної ініціативи з непроведення виборів на територіях, де проживають понад 500 тис.українських громадян», – повідомляють у політсилі.

"Опозиційна платформа - за життя" вважає напад озброєних націонал-радикалів на активістів партії подією, прямо пов'язаною зі злочинними діями голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка та голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

У зв'язку з цим, партія вимагає об'єктивного розслідування цього нападу. В ОПЗЖ вважають, що таке розслідування має проводитися в рамках загального кримінального провадження з провадженням, що стосується злочинних дій голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка та голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

"Діяльність голів обласних військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях, призначених Зеленським, перетворилася на основну загрозу безпеці жителям цих областей і конституційному ладу України в цілому. Вимагаємо відсторонення Павла Кириленка і Сергія Гайдая від виконання службових обов'язків до закінчення розслідування", – підсумували в партії Медведчука.

Раньше повідомляти, що народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко звернувся до директора НАБУ Артема Ситника з депутатським запитом, в якому повідомляє про скоєння злочинів, пов'язаних з виборчим процесом в Україні.